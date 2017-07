Sport Gebenbach

21.07.2017

Erstmals in der Vereinsgeschichte geht es in Gebenbach um Bayernligapunkte. Trainer Faruk Maloku ist nach der denkwürdigen Premiere stolz auf seine Mannschaft, warnt vor dem Vergleich mit dem TSV Großbardorf aber davor, den Auftaktsieg überzubewerten.

Das sind lediglich 3 von 45 Punkten, die wir erreichen wollen. Gebenbachs Trainer Faruk Maloku zum Auftaktsieg gegen Hof

"Wir sind über die ersten Punkte in der Bayernliga sehr glücklich. Das war gegen Hof nicht unbedingt zu erwarten", sagt der erkrankte DJK-Trainer Faruk Maloku nach dem Überraschungssieg bei seinem Ex-Verein Bayern Hof. "Die Mannschaft hat alles gegeben, ist an ihre Grenzen gegangen. Das war auch wichtig, denn ohne diesen Aufwand ist für uns in der Liga nichts zu holen", so der Trainer, der aber zugleich warnt: "Wir dürfen diesen Erfolg nicht überbewerten oder gar euphorisch werden. Das sind lediglich 3 von 45 Punkten, die wir erreichen wollen." Maloku weiß um den langen und schweren Weg, der noch vor seiner Mannschaft liegt. Die zweite Etappe dieses Weges wird mit einem weiteren historischen Auftritt am Samstag, 22. Juli, um 16 Uhr gegen den TSV Großbardorf fortgesetzt. Erstmals in der Vereinsgeschichte geht es auf dem Gebenbacher Sportgelände um Bayernligapunkte. Mit den Unterfranken aus der Region Rhön-Grabfeld kommt ein Meisterschaftskandidat zum Aufsteiger."Über viele Jahre hinweg eine Spitzenmannschaft, die immer um den Aufstieg mitspielt", schätzt Maloku die Qualität der eingespielten Mannschaft seines Trainerkollegen Dominik Schönhöfer hoch ein. "Mit Manuel Leicht haben sie einen der besten Spieler der Liga in ihren Reihen", so Maloku weiter. Der Kapitän der "Gallier" ist in etwa das, was Timo Kohler für die DJK Gebenbach ist. Schon lange im Verein bereitet er viele Treffer vor und sucht auch selbst den Torabschluss. Als die Grabfeld-Gallier 2008 in der Regionalliga spielten, war er bereits ein Leistungsträger des TSV."Die Aufgabe wird sicher nochmal schwieriger als gegen Hof. Sie sind sehr lauf- und zweikampfstark und haben eine tolle Moral", sieht auch Co-Trainer Johannes Hager eine Herkulesaufgabe auf die DJK zukommen. Hager war erst vor einigen Wochen nach dem Ausfall von Faruk Maloku mitten in der Saisonvorbereitung ins kalte Wasser geworfen worden und macht seither seine Arbeit ganz hervorragend. Er kann bei der Heimpremiere auch auf Marco Seifert zurückgreifen, der nach überstandener Krankheit wieder dem Kader angehört. Fraglich ist allerdings, ob Niko Becker (Leistenprobleme) auflaufen kann. Sicher ausfallen wird Nico Lindner (krank).Großbardorf, das mit 960 Einwohnern praktisch genauso "groß" ist wie Gebenbach (945), ist im Duell der Dorfclubs aufgrund seiner weitaus größeren Erfahrung klarer Favorit. Beim Aufsteiger hofft man den Schwung des Auftaktsieges mitnehmen zu können und vielleicht für eine weitere Überraschung in Form einer Punkteteilung sorgen zu können. "Mit einem Punktgewinn gegen diesen starken Gegner wären wir zufrieden", so DJK-Trainer Faruk Maloku.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21); Ceesay (3), Biermeier (5), Stubenvoll (6), Becker (7) ?, Szewczyk (8), Gorgiev (9), Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14), Novotny (15), Libotovsky (18), Haller (20), Böhm (22), Jonas Lindner (23), Kopac (24), Jakob (25), Siebert (31).