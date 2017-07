Sport Gebenbach

Es ist eine der geschichtsträchtigsten Fußballstätten Bayerns - die Grüne Au in Hof. Die etwas älteren Fußballanhänger erinnern sich sicher noch, als Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre der FC Bayern Hof einige Aufstiegsspiele zur Bundesliga bestritt. So erlebten 1968 über 19 000 Zuschauer die 0:1-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen, die den Aufstieg der Gelb-Schwarzen in die höchste deutsche Spielklasse verhinderte. Mit ihrem ersten Spiel in der Bayernliga gegen die SpVgg Bayern Hof schlägt nun die DJK Gebenbach ausgerechnet an diesem traditionsreichen Ort ein weiteres Kapitel ihrer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre auf.

Mir wäre es das Liebste, wenn wir die Begegnung verlegen könnten und ich das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt erleben könnte. Der aus gesundheitlichen Gründen fehlende Gebenbacher Trainer Faruk Maloku

Trotzdem hätte man sich gewünscht, etwas später auf die Oberfranken zu treffen. Zum einen gibt es zum Auftakt kaum schwerere Aufgaben als bei einem ambitionierten Regionalligaabsteiger anzutreten. Zum anderen wäre natürlich auch der erkrankte DJK-Trainer Faruk Maloku sehr gerne bei seinem Ex-Verein dabei gewesen. "Mir wäre es das Liebste, wenn wir die Begegnung verlegen könnten und ich das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt erleben könnte und alte Bekannte wieder sehen würde", so Faruk Maloku, der sich nach einem Jahr als Cheftrainer im Guten von den Oberfranken getrennt hatte.Zurückkehren an seine alte Wirkungsstätte kann hingegen Andre Biermeier. Der DJK-Neuzugang war drei Jahre meist als Innenverteidiger bei den Hofer Bayern eingesetzt und galt als "Mister Zuverlässig". Brisanz erhält die Begegnung auch dadurch, dass die Hofer vor wenigen Tagen den ehemaligen DJK-Torjäger Tomas Petracek verpflichteten. Der Stürmer spielte zuletzt für die DJK Ammerthal und wird gegen Gebenbach sicher hochmotiviert ins Spiel gehen.Wieder mit dabei bei der SpVgg ist auch Tomas Sturm. Der Tscheche, der nach einer Schambeinentzündung monatelang ausfiel, hatte bei der bisher einzigen Begegnung zwischen Gebenbach und Bayern Hof vor zwei Jahren den 1:0-Führungstreffer erzielt. Am Ende des Vorbereitungsspiels stand es allerdings völlig überraschend 6:1 für die DJK. Die im Umbruch befindliche Mannschaft des als Fitness-Guru bekannten Hofer Trainers Miloslav Janovsky ist konditionell und auch athletisch auf einem Top-Level und geht als klarer Favorit in die Begegnung mit dem Liganeuling. Der Regionalligaabsteiger muss allerdings mit dem Druck umgehen, dass in einem Heimspiel gegen einen Neuling nichts anderes als ein Sieg erwartet wird.Für den Bayernligaaufsteiger geht es ganz klar nur um den Klassenerhalt. "Viele Aufsteiger sind in den letzten Jahren gleich wieder abgestiegen, deshalb kann es für uns kein anderes Ziel geben. Für uns wäre es ein Traum, wenn wir uns in der Bayernliga etablieren könnten", sagt der Sportliche Leiter der DJK, Franz Wittich, der auch bei dem "Hammerauftakt" gegen Bayern Hof und Großbardorf auf Co-Trainer Johannes Hager vertraut. "Er macht das mit seinen 27 Jahren ganz ausgezeichnet", lobt Wittich den Vertreter von Faruk Maloku.