Sport Gebenbach

10.09.2017

25

0 10.09.201725

Auf dem Kunstrasenplatz der DJK Don Bosco Bamberg hat die DJK Gebenbach am Sonntagnachmittag mit einem verdienten 3:1 ihren zweiten Auswärtssieg in der Fußball-Bayernliga Nord eingefahren und zugleich den Höhenflug der Oberfranken nach zuletzt zwei 5:0-Siegen gestoppt. "Wir haben uns sehr gut auf den Gegner eingestellt. Es war ein Arbeitssieg in einem sehr intensiv geführten Spiel. Nach unserer frühen Führung haben wir clever verteidigt und zum Schluss hochverdient gewonnen", fasste Gebenbachs Trainer Faruk Maloku die Begegnung zusammen.

Nach unserer frühen Führung haben wir clever verteidigt und zum Schluss hochverdient gewonnen. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Sein Bamberger Kollege Mario Bail sah es eine ähnlich: "Eine sehr intensiv geführte Begegnung, in der meine Mannschaft zwar bemüht, aber nicht zwingend genug war. Wir hatten zu wenige Abschlüsse. Die Cleverness und das sehr, sehr gute Umschaltspiel von Gebenbach hat die Niederlage gebracht." Die Gäste erwischten einen Traumstart. Nach Zuspiel von Oliver Gorgiev mit der Hacke ging Timo Kohler mit Tempo in den Strafraum und wurde von den Beinen geholt. Den Elfmeter verwandelte Marco Seifert in der 2. Minute zur Führung. Der Torschütze musste schon in der 28. Minute wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Pavel Novotny. In einer nach Spielanteilen gleich verteilten Partie blieb Gebenbach aus dem Spiel heraus die torgefährliche Mannschaft. Kohler (20.), Haller (24.) und Becker nach einer halben Stunde hatten weitere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Gegen die gut organisierte Defensive der DJK tat sich Don Bosco schwer, in die gefährlichen Räume zu kommen. Lediglich bei Freistößen drohte dem Neuling Gefahr. So wie Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, als DJK-Torhüter Michael Nitzbon einen flach aus 20 Metern um die Mauer geschossenen Freistoß überragend zur Ecke lenkte. Auch bei einem Fernschuss ließ sich Nitzbon nicht überraschen.Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Oberfranken zu, gleichzeitig hatte Gebenbach jetzt die Räume zum Kontern. Einen dieser Konter nutzte Nico Becker nach einem Klassepass von Dominik Haller in der 62. Minute zum 0:2. Aber bereits zwei Minuten später gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer, als Ulrich Spieß nicht energisch genug angegriffen wurde und zum 1:2 einschieben konnte. Die Bamberger öffneten nun immer mehr ihre Abwehr, liefen dabei natürlich Gefahr, sich den entscheidenden Konter einzufangen. In den letzten 20 Minuten hatte Nico Becker dreimal die Entscheidung auf den Fuß. Bambergs Torhüter Julian Glos klärte aber dreimal gegen den alleine auf ihn zulaufenden Gebenbacher und hielt somit die Begegnung bis in die Nachspielzeit offen. Erst dann gelang Timo Kohler mit einer Energieleistung im dritten Nachschuss das erlösende 1:3.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Kettler - Spieß, Esparza - Schmoll, Wunder (77. Niersberger), Schäffler, Sengül (58. Strobler) - Strohmer (75. Schwinn), Ljevsic, Kane

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Libotovsky, Jakob, Gorgiev - Hempel, Jonas Lindner (46. Kopac), - Kohler, Haller (90. Böhm), Becker - Seifert (28. Novotny)Tore: 0:1 (2., Foulelfmeter) Marco Seifert, 0:2 (62.) Nico Becker, 1:2 (64.) Ulrich Spies, 1:3 (90.+3) Timo Kohler - SR: Florian Badstübner (Windsbach) - Zuschauer: 200