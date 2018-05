Sport Gebenbach

05.05.2018

165

0 05.05.2018165

In einem heißen Derby bei strahlender Sonne und unter blauem Himmel unterlag die DJK Gebenbach der SpVgg SV Weiden mit 1:3.

Adam Hajek brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Kurz vor der Pause fing sich die DJK einen weiteren Gegentreffer durch Patrick Kavalir ein. Die Vorentscheidung in einem hitzigen Spiel erzielte Benjamin Werner in der 52. Minute. Der "Ehrentreffer" für die DJK Gebenbach durch Dominik Haller in der 58. Minute blieb Ergebniskorrektur.