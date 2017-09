Sport Gebenbach

29.09.2017

57

0 29.09.201757

Nach dem Dämpfer vom letzten Spieltag empfängt die DJK Gebenbach am Samstag den SV Erlenbach. Die Mainfranken bilden derzeit das Schlusslicht der Auswärtstabelle, punkteten vergangene Woche aber gegen die SpVgg SV Weiden. Gegen Weiden muss die ersatzgeschwächte DJK bereits am Dienstag ran.

Gorgiev fällt aus

Hoffnung Heimstärke

Die Mannschaft stellt sich momentan von alleine auf. DJK-Coach Faruk Maloku mit Verletzungssorgen

Eine "völlig unnötige Niederlage" musste die DJK Gebenbach um Trainer Faruk Maloku am vergangenen Wochenende in der Bayernliga Nord hinnehmen. Im Aufsteigerduell beim FSV Erlangen-Bruck reichte es für die Gebenbacher nur zu einer 0:1-Niederlage. "Obwohl wir kein gutes Spiel auf den Platz bekommen haben, hatten wir genügend Torchancen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen", fasst Maloku das Spiel zusammen.Besonders bitter für die Oberpfälzer: Mit Oliver Gorgiev fällt in den nächsten Wochen einer ihrer besten Spieler aus. Er hat sich gegen Erlangen-Bruck einen Muskelfaserriss zugezogen. Auch der Einsatz von Nico Becker und Kai Hempel ist weiterhin fraglich. Beide können seit zwei Wochen nicht trainieren und fehlten bereits gegen Erlangen-Bruck.Coach Maloku muss sich im Heimspiel gegen den SV Erlenbach also mit einem stark dezimierten Kader begnügen: "Die Mannschaft stellt sich momentan von alleine auf."Mit dem SV tritt am Samstag um 16 Uhr ein Team in Gebenbach an, das den positiven Schwung vom vergangenen Spieltag mitnehmen möchte. In der Nachspielzeit konnten die Mainfranken da im Heimspiel gegen die SpVgg SV Weiden mit 2:1 punkten. "Nach dem ganz wichtigen Sieg gegen Weiden wollen wir auf jeden Fall in Gebenbach nachlegen", kündigt Erlenbachs Chef-Anweiser Sebastian Göbig an. "Wir werden uns nicht verstecken und mutig versuchen, nach vorne zu spielen.""Erlenbach ist im Aufwind und wir sacken gerade etwas ab", bedauert Maloku. "Das Leistungsniveau wie vor drei Wochen können wir momentan nicht bestätigen." Allerdings konnten die Gäste aus Erlenbach in der Fremde erst einen Punkt mitnehmen. Die Gebenbacher, die erst ein Heimspiel verloren haben, wollen gegen den Drittletzten ihr Punktekonto mit derzeit 19 Zählern weiter aufbessern: "Es wird verdammt schwer, aber wir wollen versuchen, zu Hause nicht zu verlieren."