Sport Gebenbach

07.06.2017

Im ersten Landesligajahr der DJK Gebenbach war Johannes Hager bereits Co-Trainer bei der DJK Gebenbach. In der letzten Saison trainierte er die U19 in der Bezirksoberliga und jetzt nach dem Bayernligaaufstieg unterstützt Hager wieder Faruk Maloku als Assistent.

Mit dem 26-jährigen B-Schein-Inhaber wechseln auch die A-Junioren Benedikt Dietrich (Torwart), Nico Lindner und Andreas Hager ins Seniorenlager. Wenn am 17. Juni für die erste Mannschaft der DJK Gebenbach das Auftakttraining ansteht, werden Lindner und Dietrich im Bayernliga-Kader mit dabei sein. "Sie müssen vor allem Geduld haben und Durchhaltevermögen zeigen", gibt Maloku den Talenten einen Ratschlag mit auf den Weg.Andreas Hager, das dritte Eigengewächs, versucht es nach seinem Kreuzbandriss im letzten Jahr zunächst in der zweiten Mannschaft. Die fusionierte erst vor wenigen Wochen mit der ersten Mannschaft von Ursulapoppenricht und tritt künftig als SG Ursulapoppenricht/Gebenbach in der A-Klasse Nord an. Trainiert wird die SG von Erdal und Cengiz Izmire. "Bei den beiden und auch bei Mario Mayer, der die dritte Mannschaft der SG trainiert, sind die Spieler in guten Händen", sagt Sportlicher Leiter Franz Wittich