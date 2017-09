Sport Gebenbach

04.09.2017

31

0 04.09.201731

Die DJK Gebenbach sicherte sich gegen die DJK Ensdorf zum dritten Mal den BFV-Kreispokal der Frauen. Im Kreisfinale bezwang die gastgebende DJK den Namensvetter aus Ensdorf, die in einer Spielgemeinschaft mit Ebermannsdorf und Raigering spielt, mit 2:0 und der Erfolg war aufgrund der Cleverness und der Zweikampfstärke der Hausherren auch verdient.

Ensdorf hatte zwar Feldvorteile und auch gute Tormöglichkeiten herausgespielt, letzten Endes fehlte aber der konsequente Torabschluss. Gebenbach stand sicher in der Abwehr und nutzte ihre wenigen Möglichkeiten. Beide Treffer erzielte die schnelle und agile Christina Krauß, die in der 18. und 68. Spielminute jeweils einen Kontorangriff erfolgreich abschloss.Bei der Siegerehrung überreichte Spielleiter Georg Müllner an Ensdorf einen Spielball und an Gebenbach einen Satz Aufwärmshirts.Keine Probleme in der äußerst fairen Partie hatte Schiedsrichter Karl-Heinz Grollmisch (FC Schlicht). Der Wanderpokal bleibt jetzt in Gebenbach Die DJK Gebenbach trifft am 3. Oktober im Achtelfinale auf Bezirksebene auf den Bezirksoberligisten SV 08 Auerbach.