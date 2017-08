Sport Gebenbach

09.08.2017

Oberndorf/Gebenbach. Das Elfmeterschießen musste herhalten, dass der Bayernligist DJK Gebenbach die erste Runde im Verbandspokal überstand: Mit 5:3 gewann die Truppe von Trainer Faruk Maloku beim Bezirksligisten TV Oberndorf, 1:1 hatte es nach 90 Minuten geheißen.

Es war so ein typisches Pokalspiel: Der Favorit hatte enorm viel Ballbesitz, das Geschehen spielte sich vorwiegend in der Hälfte der Gastgeber ab. So nach dem Motto: "Einer wird schon ein Tor schießen" wurstelten sich die Gebenbacher auf einem sehr engen Platz durch die Zeit. Schlampig im Abschluss, und auch mit Pech: Marco Seifert traf nur das Lattenkreuz, Pavel Novotny per Kopf die Latte. Über eine Stunde war gespielt, als Remi Szewczyk einen sauberen Pass in den Lauf von Pavel Novotny schob, und der schoss unhaltbar für TV-Keeper Markus Danhauser zum 0:1 ein. Auf der anderen Seite musste Davide Damiano - der für Nitzbon das Gebenbacher Tor hütete - zwei, dreimal eingreifen, sonst hätte der Bezirksligist sogar ein Tor vorgelegt.Er legte aber nach: Dem stärksten Oberndorfer, Kapitän Thomas Schmidbauer, gelang nur eine Viertelstunde nach dem 0:1 der Ausgleich: Mit einem unhaltbaren Schlenzer über Damiano hinweg zum 1:1. Das sorgte für gewaltig Auftrieb bei den Hausherren, die sich nun gegenseitig hochpuschten. Aber die DJK-Abwehr hielt stand. Rund fünf Minuten vor Schluss musste das Flutlicht eingeschaltet werden - und damit's im Elfmeterschießen genügend Licht für die Schützen gab.Davide Damiano hielt einen Elfer der Oberndorfer, und einen schossen sie an die Latte. Für Gebenbach trafen souverän alle vier, die angetreten waren: Dominik Haller machte den Anfang und legte vor, dann folgten Timo Kohler, Remi Szewczyk und Johannes Böhm. Der Einzug in die zweite Runde war mit dem 5:3 perfekt.