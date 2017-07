Sport Gebenbach

03.07.2017

2

0 03.07.2017

Vor allem in der ersten Halbzeit lief es bei der DJK Gebenbach nicht so wie man es sich für das vierte Testspiel eigentlich vorgenommen hatte. Der ASV Pegnitz von Gästetrainer Thomas Daschner spielte diszipliniert und ließ gegen den mit zu wenig Tempo agierenden Bayernliga-Aufsteiger nicht allzu viel zu. In der 20. Minute nutzte Gästespieler Yannick Podgur einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld der DJK und brachte den Landesliga-Absteiger mit 0:1 in Führung. Neun Minuten später wurden Kai Hempel im Strafraum die Füße weggezogen. Marco Seifert hatte ihn zuvor maßgenau bedient. Martin Kopac verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Aber nur sechs Minuten nach dem Ausgleich brachte Gästespieler David Jaspert den ASV erneut in Front. als er nach einem Freistoß aus 23 Metern im Nachschuss traf. Gästetorhüter Alexander Kohl verhinderte kurz vor der Halbzeit (40.) das 2:2 gegen Nico Becker. Anfangs der zweiten Hälfte zunächst das gleiche Bild. Die DJK immer wieder mit leichtsinnigen Ballverlusten im Spielaufbau, die in der 51.,Minute fast zum 1:3 geführt hätten. Der eingewechselte Nachwuchstorhüter Benedikt Dietrich konnte aber eine Eins-zu-Eins-Situation klären. Zwei Minuten später war er aber geschlagen, als ein Distanzschuss zum dritten Treffer für die Oberfranken einschlug. Pavel Novotny stocherte in der 58. Minute den Ball irgendwie zum 2:3-Anschlusstreffer über die Linie. In der letzten halben Stunde erhöhte Gebenbach die Schlagzahl erheblich. Jetzt wurden die Angriffe druckvoller und mit den eingewechselten Haller und Kohler kam auch wesentlich mehr Tempo in die Aktionen. Aber lediglich Kai Hempel gelang in der 82. Minute noch der 3:3-Ausgleich.

DJK Gebenbach - ASV Pegnitz 3:3 (1:2)DJK Gebenbach: Nitzbon (46. Dietrich), Stubenvoll (46. Jonas Lindner), Becker, Gorgiev (80. Szewczyk), Seifert (46. Novotny), Hempel, Libotovsky, Böhm, Kopac (73. Kohler), Jakob, Siebert (46. Haller).Tore: 0:1 (20.) Yannick Podgur, 1:1 (29./Foulelfmeter) Martin Kopac, 1:2/1:3 (35./53.) David Jaspert, 2:3 (58.) Pavel Novotny, 3:3 (82.) Kai Hempel - SR: Jonas Kohn (Germania Amberg) - Zuschauer: 100.