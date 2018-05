Sport Gebenbach

Für die erste Mannschaft ist es ein erfolgreiches erstes Jahr in der Bayernliga, die Spielgemeinschaft mit Ursulapoppenricht feiert die Meisterschaft in der A-Klasse Nord und auch die Damen haben in der Kreisliga noch Chancen auf den Aufstieg - es herrscht Grund zur Freude bei der DJK Gebenbach.

Breites Kursangebot

Bergfeste und Open-Air

Ehrungen 50 Jahre Mitgliedschaft: Franz Wittich, Herbert Hirmer, Hans Hirmer, Georg Hirmer, Hubert Pfab



25 Jahre: Melissa Hoffmann, Michael Bäumler, Peter Ammer, Maximilian Hammer, Peter Dotzler, Reinhold Kohl, Bastian Milde, Karin Milde



15 Jahre: Josef Bäumler, Angelika Obermeier, Lukas Hermann, Sieglinde Hermann, Nadja Stauber, Natalie Stauber, Sina Dotzler, Cornelia Siegert, Wolfgang Siegert, Benedikt Dietrich, Senol Serttürk



500 Spiele für die DJK: Manuel Hammer, Peter Ammer



250 Spiele: Timo Kohler, Rene Mörtelbauer, Fabian Frank, Benedikt Dietrich, Sebastian Fuchs, Daniel Ammer, Ramon Morkus, Michael Nitzbon



100 Spiele: Helena Weih, Michaela Krauß, Anna Krapf, Melissa Lindner.

Neue Beisitzer Für vorzeitig ausgeschiedene Beiräte (private Gründe) wurden in einer Nachwahl Daniela Hirmer, Erdal Izmire und Magnus Deichl in den Vorstand berufen.

In der Jahreshauptversammlung 2017 verkündete Vorsitzender Ludwig Birner, dass die DJK Gebenbach - neben der langjährigen Zusammenarbeit bei der Jugend - auch im Seniorenbereich eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Ursulapoppenricht eingehen wird. In diesem Jahr feierte eine der beiden daraus entstandenen Mannschaften bereits die Meisterschaft in der A-Klasse Nord. Die andere schaffte in der Süd-Gruppe den Klassenerhalt. Auch die Alt-Herren-Mannschaften von Upo und Gebenbach trainieren zusammen.So gut wie hier läuft die Zusammenarbeit mit den Sportfreunden und dem SV Hahnbach auch im Jugendbereich, wusste Vorstandsmitglied Jörg Lütje bei der Generalversammlung zu berichten. In jeder Altersgruppe von der G- bis zur A-Jugend stellt die Spielgemeinschaft auch in der kommenden Saison mindestens eine Mannschaft. Für die Ausbildung des Nachwuchses konnten wieder genug Trainer und Betreuer engagiert werden. In naher Zukunft wird es laut Lütje jedoch zu Nachwuchsproblemen kommen.Positive Bilanz zog auch Faruk Maloku, Trainer der Bayernliga-Mannschaft: Sein Team liegt kurz vor Saisonende auf Rang fünf. "Dieser Erfolg entsteht nur durch die Energie des gesamten Vereins", stellte er klar. "Meine Mannschaft steht für Charakter", lobt er seine Jungs und dankt allen für das Vertrauen.Neben den sportlichen Erfolgen der Fußballmannschaften ist auch das Interesse an den Gymnastik-Kursen der DJK seit Jahren ungebrochen. Von Kinderturnen über Bauchtanz, Yoga, Skigymnastik und Bauch-Beine-Po werden verschiedene Stunden angeboten. Anna Wittich, dritte Vorsitzende, wies darauf hin, dass Neueinsteiger hier stets willkommen sind und es in allen Gruppen noch freie Kapazitäten gibt. Katharina Engelhardt von Vitality and Fitness ist nur noch in Ausnahmefällen selbst in Gebenbach im Einsatz. Die Leitung der Kurse hat ihre Mitarbeiterin Michaela Wanek übernommen.Eine dritte Sparte hingegen gibt es bei der DJK Gebenbach nicht mehr. Wermutstropfen bei der Versammlung war die Auflösung der Karate-Gruppe und auch der damit verbundene Mitgliederrückgang. 501 sind es nach derzeitigem Stand.Einer neuerlichen Herausforderung muss sich der Verein auch mit der Bewirtung der Sportgaststätte stellen. Iraklis Papafotiou, der das Sportheim seit knapp einem Jahr gepachtet hatte, musste aus privaten Gründen zum 1. Juni kündigen. Nun sucht die DJK einen Nachfolger.Im Einsatz sind die DJKler in diesem Jahr auch wieder auf dem Annabergfest. Dort betreiben sie zum zweiten Mal einen Bratwurststand. Kassier Georg Klier legte in seinem Bericht dar, wie wichtig die Einnahmen aus diesem Fest sowie dem Mausbergfest, Lumpenball und Preisschafkopf für den Verein sind. Der Vorstand hofft deshalb auf viele helfende Hände. Gemeinsam mit den SF Ursulapoppenricht wollen die Gebenbacher im Zuge der Upo-Kirwa zudem ein Open-Air mit der Band "Mad Company" auf die Beine stellen. Nach Pfingsten steht eine große Sanierung des Hauptspielfeldes an. Mitglieder äußerten die Sorge, ob der Platz bis zum Beginn der neuen Saison wieder bespielbar sein wird. Zweiter Vorsitzender Thomas Milde erklärte, dass das beauftragte Unternehmen zugesichert hat, dass der Spielbetrieb nach zwei Monaten wieder aufgenommen werden kann. Die ersten Spiele sollen jedoch so getauscht werden, dass am Saisonanfang keine Heimspiele stattfinden.Am Freitag steht die erste Mannschaft vor ihrem letzten Saisonspiel, es geht gegen die Würzburger Kickers II. Das Wochenende verbringen Spieler, Verantwortliche und Fans dann gemeinsam in Würzburg, um die Saison feierlich abzuschließen.