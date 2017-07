Sport Gebenbach

Nun steht es fest: Der sechste externe Neuzugang der DJK Gebenbach heißt Julian Ceesay und kommt vom Bayernligisten und künftigen Ligakonkurrenten FC Amberg zum Aufsteiger nach Gebenbach. Als sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, dass sich die Wege von Julian Ceesay und des FC Amberg doch trennen würden, wurde viel spekuliert, wohin es den 27-jährigen Sulzbach-Rosenberger ziehen könnte.

Jetzt kurz vor Saisonstart in die erste Bayernligasaison lässt Neuling Gebenbach mit dieser Personalie aufhorchen und vergrößert mit dieser Verpflichtung zugleich die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt, so jedenfalls sieht es DJK-Trainer Faruk Maloku. "Es ist sehr wichtig, einen weiteren Führungsspieler seines Kalibers in unseren Reihen zu haben. Er wird unsere Abwehr richtig verstärken und viel dazu beitragen, unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen."Schon beim ersten Kontakt mit ihm habe man gemerkt, dass man absolut auf ein und derselben Wellenlänge liegen und perfekt zusammenpassen so Maloku. Ähnlich sah es auch Julian Ceesay. Es waren sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und Trainer Faruk Maloku - ihr Konzept habe ihn überzeugt. "Ich komme ja aus der Nähe und habe dadurch immer mitbekommen, was in Gebenbach passiert. Natürlich auch durch den Kai und den Oli." Mit Kai Hempel und Oliver Gorgiev, die schon vergangene Saison vom FCA zur DJK gewechselt sind, kann Julian Ceesay nun wieder gemeinsam in einer Mannschaft spielen.Nachdem Julian Ceesay sämtliche Jugendmannschaften des FC Amberg durchlaufen hatte wechselte der 1,89 Meter große Defensivspieler 2009 zum FV Vilseck in die Bezirksliga. 2012 kehrte er zum FCA in die Bayernliga Nord zurück und besonders in den letzten drei Jahren war er aus der Mannschaft der Gelb-Schwarzen nicht mehr wegzudenken. Als Innenverteidiger gehörte er bei den Vilsstädtern nach deren Aufstieg vor zwei Jahren auch in der Regionalliga zu den Leistungsträgern.Nach den Neuzugängen Dominik Haller (DJK Ammerthal),und Andre Biermeier (SpVgg Bayern Hof) verstärkt nun mit Julian Ceesay ein weiterer gestandener Bayernligaspieler die DJK Gebenbach. Auch die weiteren Neuzugänge Marco Seifert (beim FC Amberg) und Johannes Böhm (SSV Jahn Regensburg) hatten schon einige Einsätze in der Bayernliga. Und nicht zuletzt deutete Nachwuchstalent Jonas Lindner in den bisherigen Testspielen an, weshalb er bei der SpVgg Bayereuth als 18- Jähriger in den Regionalligakader der Oberfranken hochgezogen wurde. Mit der Verpflichtung von Julian Ceesay sind die Personalplanungen für die Bayernliga so gut wie abgeschlossen - lediglich eine steht noch aus.