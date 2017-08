Sport Gebenbach

30.08.2017

Timo Kohler (27), Kapitän des Fußball-Bayernligisten DJK Gebenbach, spielte in der Jugend für TuS Rosenberg und FC Amberg, ehe er nach kurzen Abstechern bei den Herren des TuS Rosenberg und der DJK Ammerthal nach Gebenbach kam. Seit 2009 machte Kohler, der bei der Firma Grammer als Werkzeugmechaniker arbeitet, alle Aufstiege von Kreisliga bis Bayernliga mit.

Ich wohne in Gebenbach, finde es hier wunderschön und möchte auch nicht weg.Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.Ich habe in meinem Leben bestimmt schon einige Fehler gemacht, aber ein gravierender fällt mir da nicht ein. Es ist nur wichtig, aus seinen Fehlern zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen.Jürgen Kohler. Ich war schon immer fußballverrückt und er war mein großes Vorbild in meiner Kindheit.Wir haben uns schon einige Späße mit unseren Lehrern erlaubt, aber ein richtiger Streich war da nicht dabei.Ich trinke keinen Kaffee, aber aufein Bier würde ich mich gerne mal mit Mario Götze treffen.„Nein, das geht nicht.“Neue Fußballschuhe.Bei so gut wie gar keiner, aber am allerbesten ist die Bananen-Schoko-Tortevon meiner Mama.Pflicht ist Sportschau und eigentlich jede Sendung, die mit Sport zu tun hat – auch wenn das meiner Freundin manchmal nicht so gut gefällt. Bei Soaps schalte ich sofort weg.Ganz klar: Fußballspielen. Und natürlich Zeit mit meiner Familie, Freunden und meiner Freundin verbringen.… alles genauso machen wie bisher. Ich bin sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist.