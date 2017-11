Sport Gebenbach

17.11.2017

19

0 17.11.201719

Im Hinspiel liegt die DJK Gebenbach nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 1:5 im Rückstand. Die Fans des Würzburger FV quittieren das spöttisch mit "Bayernliga war schön - leider müsst ihr schon wieder gehn..." Schon vor dem Rückspiel steht fest: Der Neuling darf bleiben.

Starkes Offensiv-Quartett

Bruch nicht so kompliziert

Mit dem Heimspiel in der Fußball-Bayernliga Nord am Samstag, 18. November (14 Uhr), gegen den Tabellenzweiten Würzburger FV und zum Abschluss am 26. November mit dem Auswärtsspiel bei der DJK Ammerthal beendet die DJK Gebenbach ein historisches und an Höhepunkten reiches Fußballjahr, das einfach nur sensationell war. Ein Datum ragt dabei besonders heraus: 29. April! An diesem Tag, es war im viertletzten Saisonspiel, machte die DJK Gebenbach mit einem 5:2-Sieg gegen die SpVgg Osterhofen die vorzeitige Meisterschaft in der Landesliga Mitte perfekt.Die Mannschaft von Erfolgstrainer Faruk Maloku entschied den Titel-Zweikampf gegen den ambitionierten SV Donaustauf mit Coach Klaus Augenthaler für sich - was dem Ganzen noch eine besondere Note verlieh. Nach dem Aufstieg findet sich die DJK in der Bayernliga hervorragend zurecht und steht hinter dem Spitzentrio Aschaffenburg, Würzburger FV und Eltersdorf auf einem nicht für möglich gehaltenen vierten Platz. "Gegen den Würzburger FV haben wir etwas gutzumachen. Die 1:6-Hinspielniederlage haben wir nicht vergessen. Da hat uns Würzburg gnadenlos für jeden winzigen Fehler bestraft. Dieses Mal wollen wir nicht noch mal so unter die Räder kommen", sagt DJK-Trainer Faruk Maloku. "Wir haben dazugelernt und fühlen uns momentan richtig gut. Wir haben zwar seit Wochen nur elf Spieler zur Verfügung, aber die Jungs sind wirklich richtig gut drauf und machen einen tollen Job."Auf tiefem Boden werden sicher auch wieder die kämpferischen Elemente im Vordergrund stehen. Wichtig wird sein, ob es gelingt, das Offensiv-Quartett der Würzburger mit Spielmacher Adrian Istrefi (8 Tore), dem wuchtigen Christian Dan (13 Tore), dem pfeilschnellen Dennie Michel (7 Tore) und dem bereits für den FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga auf Torejagd gehenden Sebastian Fries (9 Tore) in den Griff zu bekommen. Die Elf von Gästetrainer Marc Reitmaier hat in den letzten 13 Spielen nur zweimal verloren und ist zu Hause noch ohne Niederlage. "Gebenbach ist für mich die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga und eines der spielstärksten Teams. Die Mannschaft ist mit herausragenden Einzelspielern besetzt und als Aufsteiger sofort mit klasse Leistungen in der Liga angekommen. Letzte Woche waren sie über weite Strecken der Spitzenmannschaft Eltersdorf überlegen und sind erst kurz vor Schluss um den Sieg gebracht worden", sagt Reitmeier. Und: "Wir wissen um die Stärken des Gegners und brauchen in allen Bereichen eine Top-Mannschaftsleistung. Die lange Reise nach Gebenbach treten wir mit sehr viel Selbstvertrauen an und wollen ein schwer zu bespielender Gegner sein, der ab der ersten Minute präsent ist.Bei den Gästen fehlt nur Christoph Höchtl (Hüftverletzung), beim Gastgeber hingegen weiter fünf Spieler wegen Verletzung. Der Fingerbruch bei Michael Nitzbon hat sich glücklicherweise als nicht so kompliziert herausgestellt, so dass der Torhüter nach der Winterpause wieder einsatzbereit ist.DJK Gebenbach: Damiano (30) Dietrich (21); Ceesay (3), Becker (7), Kohler (10), Hempel(14), Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Biermeier (5) Kopac (24), Hammer (31), Erdal Izmire (12)

Bayernliga Nord

Bayernliga war schön - leider müsst ihr schon wieder gehn... Würzburger Fans im Hinspiel nach dem Treffer zum 5:1 in der 36. Minute

22. SpieltagWeiden - Ammerthal abgesagtGroßbardorf - FC Amberg Sa. 14 UhrErlenbach - Ansbach Sa. 14 UhrGebenbach - Würzburger FV Sa. 14 UhrW. Kickers II - Eltersdorf Sa. 14 UhrBayern Hof - Sand Sa. 14 UhrErlangen-Bruck - Forchheim Sa. 14 UhrBamberg - Aubstadt So. 14 UhrSchweinfurt II - Aschaffenburg So. 14 Uhr1. Viktoria Aschaffenburg 21 52:22 472. Würzburger FV 21 48:22 463. SC Eltersdorf 21 38:19 454. DJK Gebenbach 21 41:34 385. SpVgg Ansbach 21 49:33 376. TSV Aubstadt 20 35:22 377. TSV Großbardorf 20 28:24 328. FSV Erlangen-Bruck 21 35:46 299. Würzburger Kickers II 21 29:27 2810. SpVgg Jahn Forchheim 21 39:46 2811. SpVgg Bayern Hof 20 35:39 2512. DJK Ammerthal 19 42:34 2413. SpVgg SV Weiden 21 28:50 2314. 1. FC Sand 21 23:33 2015. Don Bosco Bamberg 21 22:32 2016. 1. FC Schweinfurt 05 II 20 21:37 1517. SV Erlenbach 20 24:46 1518. FC Amberg 20 21:44 11