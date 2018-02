Sport Gebenbach

Bei der DJK Gebenbach läuft seit Montag die Vorbereitung auf die Restsaison in der Bayernliga Nord. Personell gab es beim Tabellenvierten in der Winterpause kaum Veränderungen. Lediglich Andreas Fischer, der am Montag seinen 20. Geburtstag feiert, wechselte intern von der zweiten Mannschaft in den Bayernligakader - der Mittelfeldspieler steht auch gleich im Aufgebot für das erste Testspiel am Samstag, 3. Februar, gegen den Süd-Bayernligisten DJK Vilzing. Der Anstoß auf dem Vilzinger Kunstrasenplatz erfolgt um 14 Uhr.

Nitzbon dabei

In Vilzing, einem 500- Seelen-Dorf, das zur Kreisstadt Cham gehört, wird schon viele Jahre höherklassiger Fußball entweder in der Landesliga und mittlerweile seit vier Jahren auch in der Bayernliga gespielt. Die Mannschaft von Trainer Uli Karmann (51) hat ebenso wie Gebenbach in der laufenden Saison bereits 41 Punkte gesammelt und liegt damit aussichtsreich hinter Pullach und Heimstetten auf dem dritten Rang.Vielleicht gelingt dieses Jahr sogar der große Wurf und die Gelb-Schwarzen steigen in die Regionalliga auf. Der momentan besser platzierte SV Pullach erhielt als amtierender Bayernliga-Meister im Vorjahr mangels geeigneter Spielstätte keine Lizenz.Dieses Problem haben die Vilzinger nicht - schließlich hat das schmucke Manfred-Zollner-Stadion ein Fassungsvermögen von rund 3500 Zuschauern. Generell profitiert Vilzing von der räumlichen Nähe zum Regensburger Zweitligisten SSV Jahn. Nicht wenige Spieler haben eine sportliche Vergangenheit beim Jahn.Für Gebenbach zum Auftakt gleich ein ganz schwerer Brocken, zumal die Gastgeber bereits ihr erstes Testspiel gegen den Landesligisten Hutthurm mit 4:0 gewannen. DJK Trainer Faruk Maloku muss in dieser Begegnung auf den an der Hand operierten Martin Kopac verzichten. Verletzt fehlt Nico Lindner und auch Kapitän Timo Kohler hat sich im Training leicht verletzt, so dass ein Einsatz noch offen ist. Wieder mit dabei sind Oliver Gorgiev, Marco Seifert, Johannes Böhm und auch Torhüter Michael Nitzbon, der nach seinem Fingerbruch im Herbst wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen ist.