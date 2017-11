Vermischtes BY Gebenbach

Heroldsbach. Wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, lassen sich manche so allerlei einfallen. Ein 59-Jähriger Mann aus Heroldsbach im Kreis Forchheim wollte an Heiligabend ebenfalls etwas Besonderes verschenken: eine Flasche mit fünf Liter Marihuana-Bowle.

Er hatte außerdem mehrere Gramm des Rauschgifts in kleinen Gläsern abgefüllt, wie das Polizeipräsidiums Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg informierten. Nach Aussage des Mannes habe es sich auch darum um Weihnachtspräsente gehandelt.Seine Gaben bereitete er in der Wohnung einer 52-jährigen Frau vor. Die Beamten durchsuchten die Räume der 52-Jährigen, da die Ermittler Anfang November auf sie aufmerksam wurden. Nach Angaben Polizei soll sie Rauschgift in ihrer Wohnung angebaut haben. Bei der Durchsuchung ertappten die Beamten schließlich auch den 52-Jährigen. Die Drogen wurden beschlagnahmt, auf die Besitzer wartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.