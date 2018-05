Vermischtes Gebenbach

Große Freude herrschte bei der Spendenübergabe der Familiengemeinschaft an das Nachwuchsorchester der Blasmusik Gebenbach: Bei einer Orchesterprobe erhielten die jungen Instrumentalisten Besuch von Maria Rösch, die im Namen der Familiengemeinschaft Gebenbach einen Teilerlös des diesjährigen Palmbuschenbindens überreichte.

Die Musiker hatten auch heuer wieder kräftig bei der Vorbereitung der traditionellen Sträuße mitgearbeitet. Viele fleißige Hände banden eine große Zahl an Palmbuschen, die für insgesamt 400 Euro verkauft werden konnten. Dabei gingen 130 Euro an den Kindergarten St. Martin und 270 Euro an das Nachwuchsorchester der Blasmusik Gebenbach.Das Geld soll nun der Jugendarbeit im Verein zugutekommen. Für diesen finanziellen Zuschuss bedankte sich die Dirigentin Angelika Schöpf im Namen des gesamten Orchesters.