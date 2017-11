Vermischtes Gebenbach

21.11.2017

56

0 21.11.201756

Hirschau/Gebenbach . Zahlreiche langjährige Mitarbeiter zeichnete die Firma Amberger Kaolinwerke mit Sitz in Hirschau bei ihrer Jubilarfeier, die heuer in Gebenbach stattfand, aus. Bemerkenswert: Unter den 43 Jubilaren war das weibliche Geschlecht nicht vertreten. "In schnelllebigen Zeiten ist eine lange Betriebszugehörigkeit keine Selbstverständlichkeit", sagte Geschäftsführer Otto Hieber bei seiner Begrüßung. Er dankte den 43 Jubilaren und Ruheständlern für ihre Ideen und ihren Einsatz, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen. "Konzerne werden nur durch wenige Gesichter nach außen dargestellt", führte Hieber fort. Dabei soll nicht vergessen werden, dass jeder Mitarbeiter ein Unternehmen ausmacht.

Viele Jahre bei AKW 45 Jahre



Johann Auer, Georg Gräf, Günter Heidl, Albert Högl, Ludwig Horst, Alfred Jack, Werner Konschak, Richard Niebler, Josef Schlosser und Jürgen Staudte



40 Jahre



Werner Bauer, Oswald Bönisch, Peter Donocik, Josef Dotzler, Alfons Falk, Heinz Kindzorra, Franz Krös, Werner Lang, Wolfgang Meier, Erich Schönhammer, Georg Weiß und Reinhard Weiß



25 Jahre



Jens Bartneck, Torsten Donat, Roland Fritsch, Christian Kohl, Friedrich Lochner, Peter Rauch, Armin Scheffmann, Richard Sebast, Wolfgang Staudte, Johann Wagner und Volker Wyphol



Ruhestand



Günter Dobmeier, Hubert Haberl, Felix Kopera, Karl Rössler, Johann Ruider, Maximilian Schlosser, Johann Walaszczyk, Bernhard Weiß und Anton Wittmann (diw)

Betriebsratvorsitzender Josef Birner erinnerte in seiner Ansprache an die Höhen und Tiefen, die von verschiedenen Veränderungen herrühren. Das Berufsleben stehe im einem stetigen Wandel - vor allem die Digitalisierung habe viele Anforderungen mit sich gebracht. Ortsnähe reiche nicht aus, um gute Arbeitnehmer langzeitig an die Firma zu binden. Mitbestimmung sei ein wichtiger Bestandteil der Amberger Kaolinwerke.Personalleiter Peter Lehner betonte, dass alle Jubilare und zu Verabschiedenden aufgrund ihrer enormen Arbeitsbereitschaft eine Auszeichnung verdienen. Die musikalische Untermalung übernahm die hauseigene Kaolin-Kapelle Schnaittenbach-Hirschau mit den Hooliner Musikanten.