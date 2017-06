Vermischtes Gebenbach

18.06.2017

18.06.2017

Bei der Gemeinderatssitzung gab auch AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer ihren Bericht ab. Sie erläuterte die von der AOVE initiierte Optimierung des landwirtschaftlichen Kernwegenetzes in Kooperation mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz. In Gebenbach, Hahnbach, Hirschau und Poppenricht seien fast drei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt worden. Die AOVE-Sonnenkraftwerke haben laut Lobenhofer seit 2003 weit über vier Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt. Viel fach werde das Klimaschutzkonzept umgesetzt, sei es mit Umrüstung auf LED-Technik, Photovoltaik-Anlagen mit Eigenstromnutzung oder einer Machbarkeitsstudie für ein Fernwärmenetz in Edelsfeld.

Interkommunal sei in den Kommunen das Energiemanagement ausgebaut und die Elektromobilität verbessert worden. Sieben E-Autos seien schon im Einsatz. Bei dem Projekt "Alt werden zu Hause" habe sich die Zahl der Beratungen 2015 auf 2016 verdoppelt. Zur Goldenen Straße werden jährlich fast 70 Führungen organisiert. Derzeit erarbeitet die AOVE laut Lobenhofer Angebote für Betriebsausflüge. Die Geschäftsführerin wies auf Unterhalt und Ausbau von Gewässern hin, außerdem auf das geplante interkommunale Archivwesen. Mehr Zusammenarbeit mit der Metropolregion Nürnberg kann sie sich vorstellen.