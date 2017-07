Auch mit 80 liest Johann Kohl noch täglich seine Amberger Zeitung

Vermischtes Gebenbach

Johann Kohl (Zweiter von links) feierte 80. Geburtstag. Er wurde in Atzmannsricht auf dem Götzen-Hof als eines von drei Geschwistern geboren. Er ging in Gebenbach zur Schule und lernte das Maurerhandwerk. Zuerst bei seinem Onkel in Atzmannsricht, danach bei der Firma Siegert in Kainsricht. Schließlich landete er bei der Firma Lehner in Seugast. Hier arbeitete er über 34 Jahre als Maurer. 1958 heiratete er Gertraud Rupprecht aus Seugast. Beide bauten sich in Atzmannsricht ihr Haus und ließen sich nieder. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, dazu gesellen sich fünf Enkel und sechs Urenkel. Mit 57 Jahren ereilte Kohl ein schwerer Arbeitsunfall. Wegen seiner Verletzung musste er den Beruf aufgeben und ging in Rente. Vor sechs Jahren folgte ein weiterer Schicksalsschlag, als seine Frau starb. Nun verbringt er seinen Lebensabend bei Sohn Josef und Schwiegertochter Renate. Kohl liest täglich die Amberger Zeitung, geht spazieren und ist froh über Enkel und Urenkel. Abgesehen von den Folgen seines Unfalles erfreut er sich guter Gesundheit. Neben Verwandten mischten sich Vertreter der Dorfgemeinschaft, der FFW Atzmannsricht, Pfarrvikar Christian Preitschaft (rechts) mit Pfarrgemeinderätin Gabi Neuberger und Bürgermeister Peter Dotzler (links) unter die Gratulanten. Eine besondere Freude war für ihn das Geburtstagsständchen der Stauber-Moidln mit Rita Butz als Begleitung. Bild: dpe