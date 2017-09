Vermischtes Gebenbach

22.09.2017

Als Banana Joe ist er bekannt wie ein bunter Hund: Josef Hirsch. Seit fast 20 Jahren organisiert er Lieferung und Verkauf von fair gehandelten Bio-Bananen in Hahnbach, Gebenbach und Umgebung. Jetzt hat er einen Besuch aus Ecuador organisiert.

Bei dem Treffen erfuhren ehrenamtliche Helfer und Kunden aus erster Hand von zwei Produzenten, wie die Früchte produziert werden. Marcelo Matute und Yony Yanzaguano sind Kleinbauern der Kooperative Aso Prolifo aus der Provinz Guayas, die ganz im Süden von Ecuador nahe der peruanischen Grenze liegt. Die beiden erzählten in Gebenbach, wie bei ihnen der Bananenanbau funktioniert. Die Früchte wachsen in einer Mischkultur mit Kakao, anderen tropischen Früchten und großen Bäumen. Dadurch ist zwar der Ertrag geringer, aber es werden weder künstlicher Dünger noch giftige Spritzmittel benötigt. "Unsere Bananen sind gesund, ohne Giftstoffe - da bekommt man keine Allergien oder andere Probleme", sagte Yanzaguano. In 500 bis 800 Metern Höhe kann das ganze Jahr über geerntet werden, durchschnittlich 16 Kisten zu 18 Kilogramm pro Hektar und Woche. Durch die Zusammenarbeit mit der Fair-Trade-Organisation Banafair haben die Familienbetriebe ein gesichertes Einkommen.Rudi Pfeifer, Geschäftsführer von Banafair, erläuterte, dass auch Bio-Bananen grün geerntet werden müssen, weil sie sonst den Transport nicht überstehen würden. Innerhalb eines Tages werden sie in Kühlcontainern verstaut und verschifft. Nach drei Wochen Überfahrt kommen die Bananen für eine Woche in die Reiferei, ehe sie an Bio- und Weltläden ausgeliefert werden. "Wir liefern pro Woche 3000 Kisten an Bioläden und 500 Kisten an Weltläden", sagte Pfeifer. "Aber nirgendwo in Deutschland gibt es eine so aktive Unterstützer-Initiative wie hier in Sulzbach-Rosenberg, Hahnbach und Gebenbach."255 Kunden werden in Hahnbach/Gebenbach von 15 ehrenamtlichen Helfern mit Auto und Rad oder zu Fuß beliefert. "Auch auf dem Land gibt es einsame, ältere Menschen", sagte Hirsch, "die freuen sich zwei Wochen lang auf den Tag, wenn der Bananenlieferant kommt, selbst wenn sie nur zwei Bananen nehmen." Dann werde man zum Kaffee eingeladen und ratsche ein halbes Stündchen. "So helfen wir nicht nur den Bananenbauern in Ecuador, sondern auch unseren eigenen Leuten."