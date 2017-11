Vermischtes Gebenbach

Am Samstagnachmittag musste in Gebenbach die Feuerwehr ausrücken. In einer Garage war ein Brand ausgebrochen. Ein Spaziergänger hatte die Rauchentwicklung entdeckt. Offenbar hatte eine Säge in dem Gebäude Feuer gefangen.

Die Bewohner des Anwesens waren gerade nicht zu Hause, so dass der aufmerksame Passant durch seinen Notruf wohl Schlimmeres verhinderte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Gebenbach und Hirschau. Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Informationen. Verletzt wurde niemand.