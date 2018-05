Vermischtes Gebenbach

16.05.2018

8

0 16.05.2018

Seit vielen Wochen bereiteten sich zehn Kinder in der Pfarrei Gebenbach auf die Erstkommunion vor. Im Unterricht, in den Tischgruppen und in der Pfarrei waren sie eifrig bei der Sache, um Jesus den guten Hirten besser kennenzulernen. Pfarrvikar Christian Preitschaft sagte in seiner Predigt, dass Jesus, der gute Hirte, sie ihr Leben lang begleiten werde. In den Lebensabschnitten werde es immer wieder neue Lebensbegleiter geben: Eltern, Erzieher, Lehrer oder Ehepartner. Im Gottesdienst trugen Talisha Amponsah (Adlholz), Eliah Cimmerman (Atzmannsricht), Maria Dotzler (Burgstall), Laura Masek (Atzmannsricht), Christopher Mende (Gebenbach), Raphael Neft (Süß), Julian Schoberth (Hahnbach), Noah Schön (Gebenbach), Sebastian Weigert (Atzmannsricht) und Laura Weiß (Ölhof) in den Fürbitten ihre Anliegen vor Gott und brachten die Gaben zum Altar, ehe sie zum ersten Mal den Leib Christi aus der Hand von Pfarrvikar Christian Preitschaft empfingen. Zum Erstkommunionhelfer wurde auch Wolfgang Schöpf, der die Kinder mit auf diesen Moment vorbereitet und den Festgottesdienst eingeübt hatte. Chorleiterin Maria Birner hatte einen Projektchor zusammengestellt, der von Instrumentalistinnen an Gitarre und Querflöte, sowie Christine Uhle an der Orgel und am Keyboard, sowie Markus Schöpf mir der Trompete begleitet wurde. Bild: swo