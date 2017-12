Vermischtes Gebenbach

26.12.2017

Mit einem etwas anderen Krippenspiel überraschen die Mädchen und Buben in der Pfarrei Gebenbach die Besucher der Kindermette: Sie betrachten das Geschehen der Heiligen Nacht aus der Perspektive der Erwachsenen.

Natürlich kam es in dieser Inszenierung, wie im realen Leben auch, erst einmal zu Auseinandersetzungen, weil ja an diesem Tag die Kirche immer so voll ist und jeder den besten Platz will. Dann stellte sich heraus, dass die meisten Besucher nur wegen des Krippenspiels gekommen waren. Im Gespräch mit einer Frau kam heraus, dass ihr Sohn lediglich einen Hirten spielen darf, der noch dazu keinen Text zu sagen hat. Die Mutter wurde wegen dieser "anspruchsvollen" Rolle ihres Sohnes von den anderen belächelt und bedauert.Als sich die Situation etwas beruhigt hatte, konnte die klassische Handlung des Krippenspiels beginnen. Der "stumme Hirte" fügte sich dabei etwas widerwillig in seine Rolle ein. Als aber der Engel die Botschaft von der Geburt des Messias verkündete, war er es, bei dem plötzlich alle Dämme brachen und der am meisten redete: "Dass Jesus geboren wurde, ist nicht super und cool. Das klingt ja, als würde es im Stall von Bethlehem Bratwürste und Glühwein geben." Vielmehr sei das Kind in einem dreckigen Stall von Bethlehem geboren worden. Es sei Gott selbst, der als Kind zu den Menschen gekommen sei. Und die Hirten seien die Ersten gewesen, die es erfahren sollten - "die Hirten, für die sich ansonsten kein Mensch interessiert". Wie sollte bei einem solchen Ereignis selbst ein an sich stummer Hirte stumm bleiben? Da waren sich auch die von anderen Kindern gespielten Erwachsenen einig, dass das Krippenspiel dieses Jahr zwar nicht im klassischen Stil, aber dennoch Extraklasse war. Zu verdanken hatten die Gottesdienstbesucher in der völlig überfüllten Gebenbacher Pfarrkirche dieses von den Kindern engagiert aufgeführte Stück der Regiearbeit von Kindergartenleitern und Pfarrgemeinderätin Gabi Neuberger, die schon seit vielen Jahren das Krippenspiel mit den Kindern einübt. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Nichte Katharina Bäumler am E-Piano.