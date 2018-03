Vermischtes Gebenbach

Franz Schmidt aus Gebenbach feierte 80. Geburtstag. Pfarrvikar Christian Preitschaft übermittelte die Glückwünsche für die Pfarrgemeinde, Bürgermeister Peter Dotzler für die politische Gemeinde. Zu den weiteren Gratulanten zählte Pfarrer a. D. Josef Mathatiparampil, Abordnungen des Männergesangvereins Frohsinn Gebenbach und des VdK Hirschau, ehemalige Arbeitskollegen aus dem Klinikum, aber auch Verwandte, Bekannte und Nachbarn.

Der Jubilar kam als einziges Kind der Eheleute Georg und Rosa Schmidt in der Bahnhofstraße in Gebenbach zur Welt. In dem Haus war sowohl der Frisörsalon von Vater Georg als auch die Kolonialwarenhandlung von Mutter Rosa untergebracht. Der Jubilar ging in Gebenbach zur Schule und absolvierte eine Frisörlehre in Amberg. Danach besuchte er die Meisterschule in Weiden, die er 1958 als damals jüngster Frisörmeister abschloss. Anschließend arbeitete er kurze Zeit im Allgäu und in Heidelberg. Bereits 1956 verstarb sein Vater Georg. Franz Schmidt zog wieder zurück nach Gebenbach und unterstützte seine Mutter Rosa im örtlichen Geschäft.1965 heiratete Schmidt Heidelinde Kral aus Mimbach. Aus der Ehe ging Sohn Daniel hervor. Beide übernahmen das heimische Anwesen. Mit dem Aufkommen der Supermärkte gab das Ehepaar den Lebensmittelhandel in Gebenbach auf. Franz Schmidt schulte um und schlug den Beruf des Krankenpflegers ein. Anschließend arbeitete er 30 Jahre lang im Klinikum in Amberg, ehe er in den Ruhestand trat.Sein größtes Hobby war das Singen beim Männergesangverein Frohsinn Gebenbach. 60 Jahre lang verstärkte er die Bassstimme. Der Jubilar verbringt den Lebensabend zusammen mit Frau Heidelinde im eigenen Anwesen. Er liest gerne seine Amberger Zeitung und arbeitet im Sommer in seinem Garten.