14.09.2017

Eine Abenteuerschnitzeljagd durch den Märchenwald, Toben am Badeweiher und "Spiel ohne Grenzen": Auch in diesem Jahr hatte die Gebenbacher Blasmusik ihre Nachwuchsmusiker und externe Teilnehmer zum Zeltlager auf dem Vorplatz der Mausbergkirche eingeladen. Über 40 Kinder meldeten sich über das Ferienprogramm der Gemeinde Gebenbach zu dieser Traditionsveranstaltung an. Bei strahlendem Wetter war unter anderem der Besuch des Atzmannsrichter Badeweihers ein absolutes Highlight und eine willkommene Abkühlung. Das Zeltlager war vor allem für die jüngsten Teilnehmer ein aufregendes Erlebnis und für die erfahrenen "Zeltlageristen" und Betreuer wieder ein gelungenes gemeinsames Wochenende.