02.10.2017

In der Gemeinde Gebenbach werden nun alle Ortschaften mit Breitband versorgt. In den nun im zweiten Bauabschnitt ausgebauten Gemeindeteilen Gebenbach und Kainsricht garantiert die Telekom eine Übertragungsrate mindestens 30 Megabyte pro Sekunde (Mbit/s). Das Gewerbegebiet wird dank eines direkten Glasfaseranschlusses an jedes Gebäude sogar mit mindestens 50 Mbit/s Übertragungsrate versorgt.

Das Projekt wurde über das Breitbandförderprogramm des Freistaats Bayern gefördert. Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnitts werden sich auf rund 170 000 Euro belaufen, wovon auf die Gemeinde etwa 17 000 Euro entfallen. Bürgermeister Peter Dotzler kündigte an, die Information über die Ansprechpartner bei der Telekom auf die Homepage der Gemeinde zu stellen. Ebenso prüft die Kommune, ob noch weiße Flecken bei der Breitbandversorgung existieren, um diese Lücken eventuell in einem weiteren Bauabschnitt zu schließen.Regionalmanager Christoph Bernik von der Telekom kündigte an, dass sich, sobald die EU das Vectoring auch für Erschließungsgebiete in Bayern freigibt, die Bandbreite für die Bürger nochmals automatisch verdoppelt. Zudem arbeite sein Unternehmen bereits am Super-Vectoring, was für die Übertragungsgeschwindigkeit eine weitere Verdoppelung bedeute.Sodann drückten Dotzler und Bernik auf den symbolischen Startknopf für die Breitbandversorgung.