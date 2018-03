Vermischtes Gebenbach

09.03.2018

447

0 09.03.2018447

Atzmannsricht. Über eine Gewässerverunreinigung in Atzmannsricht wurde am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr die Nachtschicht der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg von der Integrierten Leitstelle in Amberg informiert. Die herbeigeeilte Streifenbesatzung konnte vor Ort in einer alten Stallung einen Öltank feststellen, der übergelaufen war. Grund hierfür dürfte eine durch den Frost geborstene Wasserleitung sein, die oberhalb des Öltanks verlief.

Das ausgetretene Wasser suchte sich den Weg hinein in den Tank, und als dieser vollgelaufen war, schwappte das Wasser-/Ölgemisch aus der Stallung hinaus. Über einen Schotterweg schlängelte es in einen Straßengraben neben der alten B 299 hinein. Auf einer Länge von schätzungsweise 250 Meter wurde das Erdreich kontaminiert."Das Landratsamt Amberg-Sulzbach und das Wasserwirtschaftsamt in Weiden wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Von dort aus werden nun geeignete Schutzmaßnahmen angeordnet", schrieb der stellvertretende Inspektionsleiter, Hauptkommissar Peter Krämer, in den Pressebericht.