Vermischtes Gebenbach

10.04.2018

Die Fahnenschwinger sind in Gebenbach seit den 60er-Jahren fester Bestandteil des Vereinswesens. Nun steht bei der traditionsreichen Gruppe ein Generationswechsel an. Die Organisation und Koordination der Termine übernimmt künftig Peter Kick, er ist damit Nachfolger von Norbert Hager. Und auch die übrigen Posten wurden neu besetzt.

Neuer Kassenwart ist Johannes Piehler. Christoph Piehler, Dominik Obermeier, Andreas Kick und Franziska Schüßlbauer haben sich der Pflege der Kostüme und Fahnen verschrieben. Cajetan Kredler und Johannes Hager leiten und koordinieren das Training. Ins digitale Zeitalter führt Fabian Wittich mit der Gestaltung und Pflege des Internetauftritts. Als Fahnenschwinger sind neu dabei Maria Obermeier, Marco Milde, Josef Obermeier und Tobias Milde.Das Fahnenschwingen stellt große Anforderungen an die Mitwirkenden. Sie brauchen Kraft, Ausdauer und die richtige Technik. Deshalb wird die Gruppe in den kommenden Wochen regelmäßig für die anstehenden Auftritte trainieren. Die drei Höhepunkte in diesem Jahr sind die 800-Jahr-Feier am Sonntag, 22. Juli, in Neustadt/WN, der Drachenstich in Furth im Wald am Sonntag, 12. August, und der Trachtenumzug beim Oktoberfest in München am Sonntag, 23. September.Bis dahin müssen auch die neuen Mitglieder alle Figuren, Kunststücke und Schwünge der Brecht'schen Figurenreihen beherrschen. Für weitere Informationen sind die Fahnenschwinger per E-Mail (fahnenschwinger@fab1.eu) erreichbar.