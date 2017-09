Vermischtes Gebenbach

06.09.2017

15

0 06.09.201715

War es die Angst, dass es der letzte Sommertag sein könnte, oder war es Festprediger Pfarrer Joseph Madathiparampil, der beliebte ehemalige Gebenbacher Pfarrer, der am Dienstag nicht nur besonders viele Senioren auf den Mausberg pilgern ließ? Wahrscheinlich sorgte beides dafür, dass sowohl die Kirche als auch der Platz davor wieder geschlossen mit Wallfahrern gefüllt waren.

Während morgens im Gottesdienst noch idyllische Ruhe geherrscht hatte, war es am Nachmittag nicht mehr möglich, kirchliche von weltlichen Besuchern zu trennen, was den Gottesdienst etwas unruhig werden ließ. Trotzdem lauschte der größere Teil der Besucher zunächst den Worten Pfarrer Josephs und feierte die Messe zum Thema "Mutter des Trostes" mit. Dieser sagte, Leid habe viele Gesichter, schon zur Zeit Mariens, aber auch heute. Auf der Welt herrsche derzeit wenig Sonnenschein und ein beängstigender Wellengang. Die Kriege in Syrien und Afghanistan, die immer wiederkehrenden Unruhen in Israel, Terroranschläge auf der ganzen Welt, die Situation in der Türkei oder Venezuela und vor allem die Gefahr eines Atomkriegs machten Angst und fügten vielen Menschen Leid zu. Maria kenne die Grunderfahrungen des Lebens, auch die dunklen Seiten - Angst, Schmerz und Not. Sie verstehe also, was uns bedrückt, belastet und ängstigt: Mit alledem dürften die Gläubigen zur Mutter des Trostes kommen.