Vermischtes Gebenbach

18.06.2017

0 18.06.2017

Um die Aktivitäten im Bereich der Gebenbacher Flur ging es bei der Jahreshauptversammlung der Genossenschaft für die Flurbereinigung.

Vorsitzender Anselm Schöpf führte für die Gebenbacher Fluren aus, dass an den Wegen der Genossenschaft herabhängende Äste beseitigt, die Gräben gemulcht und das Bachbett des Gebenbachs wieder befestigt wurden. Am Kainsbach fanden einige Ortstermine statt, zum einen wegen der Erneuerung der Bahnbrücke, zum anderen wegen der Biberschäden am Bach. Das Grundstück am Alletsbühl wurde planiert, nach Absprache der unteren Naturschutzbehörde erfolgte der Rückschnitt der Hecken, der Feldweg bei den Hageläckern wurde in seinen ursprünglichen Verlauf zurückgebaut. Auf die Situation bei den Kainsrichter Fluren ging stellvertretender Vorsitzender Albert Schreglmann ein. Die Wege wurden mit Fräsgut instandgesetzt, herabhängende Äste beseitigt und Gräben gemulcht. Wegen der Biber-Aktivitäten am Kainsbach sei eine, mit den zuständigen Ämtern abgesprochene Maßnahme erfolgt. Beide Vorsitzende zeigten sich erfreut über die aktive Mitarbeit der Genossenschaftsmitglieder. Die Umlage für 2016 wurde auf neun Euro pro Hektar Fläche festgesetzt und bleibt damit gegenüber dem Vorjahr gleich.Bürgermeister Peter Dotzler bedankte sich bei der Flurbereinigungsgenossenschaft für die Arbeit beim Unterhalt der Wege und Gräben. Zudem stellte er die Umsetzung des AOVE-Projektes Ertüchtigung des Kernwegenetzes vor. Der Ausbau des Weges 29 von der Gemeindeverbindungsstraße Urspring in Richtung Burgstall soll heuer in Angriff genommen werden. Dafür müsste von Gebenbacher Seite noch die Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur festgelegt werden.Für den Weg 31 von der Mausbergstraße in Richtung Urspringer Straße beziehungsweise nach Mausdorf sei der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen. Dotzler kündigte an, dass die Gemeinde alle betreffenden Grundstückseigentümer zu einer weiteren Zusammenkunft einladen werde. Die Kommune sei für diese Projekte nicht der Bauträger, sondern nur der Dienstleister für den Grunderwerb und die Kofinanzierung. Bauträger sei die AOVE-Teilnehmergemeinschaft unter Federführung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth. Profitieren würden jedoch alle Anlieger und Wegbenutzer in der Gemeinde, vor allem die Landwirte mit ihren schweren Fahrzeugen und Geräten.Sollte die Gemeinde den Grunderwerb nicht sicherstellen könnten, werde das Projekt sterben, die Fördermittel würden anderweitig eingesetzt. Bei der Diskussion warben die Vorstandsmitglieder der Flurbereinigungsgenossenschaft und die Gemeinderäte für die Umsetzung des Projektes. Auch bei größeren Grundstücksverlusten sollten Ausgleichsgrundstücke angeboten, die dafür nicht mehr benötigte Wege aufgelassen und eventuell getauscht werden. Vorsitzender Anselm Schöpf verwies noch darauf, dass die Flurbereinigungsgenossenschaft heuer 90 Jahre alt wird.