Vermischtes Gebenbach

30.07.2017

5

0 30.07.2017

Besuch aus Gambia Westafrika hatte der Gebenbacher Kindergarten. Hatab Beyai vom Verein Socialis for the Gambia schaute vorbei. Der Verein betreibt selbst einen Kindergarten mit 180 Kindern in Brufut. Er unterhält auch eine Schule (420 Kinder) und einige Ausbildungsstätten (60 Jugendliche). Koordinator ist dabei Hatab Beyai. Er soll durch den Austausch mit anderen Kindergärten und Schulen für mehr Effektivität in Gambia sorgen. Die Kleinen des Kindergartens begrüßten ihn mit einem bayerischen Lied und zeigten einen Tanz, bei dem Hatab gleich mitmachte.

Der Gast berichtete über das Leben in Gambia und wie es den Kindern im Kindergarten von Socialis for the Gambia geht. Für seine Gastgeber hatte Hatab Beyai eine Frucht vom Affenbrotbaum dabei.