24.09.2017

Nach wie vor sehr eng verbunden ist die Pfarrei Gebenbach mit ihrem ehemaligen Seelsorger Joseph Madathiparampil. Das zeigte sich bei einem Festakt anlässlich des 80. Geburtstags des Geistlichen.

Zahlreiche Gläubige

Drei Bürgermeister

Mit einem Festgottesdienst, der von den Kirchenchören aus Ursulapoppenricht und Gebenbach musikalisch gestaltet wurde, sowie einer Feier mit Stehempfang im Pfarrgarten beging Madathiparampil sein Jubiläum mit vielen Freunden und Wegbegleitern in seiner früheren Pfarrei.Pfarrer Joseph war damit einer Einladung der politischen und kirchlichen Gemeinde gefolgt. Von 1990 bis 2014 war er fast 25 Jahre Seelsorger in der Pfarrei St. Martin in Gebenbach gewesen. Ab 2001 betreute er zusätzlich die Pfarrei Ursulapoppenricht.Dass er sich nach wie vor großer Beliebtheit in seinen ehemaligen Pfarrgemeinden erfreut, war am zahlreichen Besuch insbesondere auch der Vereine und Verbände aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft aus Hahnbach, Gebenbach und Ursulapoppenricht zu sehen, die nach seinem Ruhestandsantritt gebildet wurde. Die Blasmusik Gebenbach führte den Kirchenzug mit den zahlreichen Fahnenabordnungen an.Den Festgottesdienst zelebrierten neben dem Jubilar der inzwischen für Gebenbach mit zuständige Pfarrvikar Christian Preitschaft, der auch die Predigt übernahm, Ruhestandspfarrer Eduard Feichtmeier aus Ursulapoppenricht sowie die aus der Pfarrei stammenden Geistlichen Pater Alfred Lindner (SDB) und Pfarrer Martin Schöpf. Letzterer hatte in der Amtszeit von Pfarrer Joseph vor acht Jahren Primiz in Gebenbach gefeiert. Am Ende der Messe gratulierte Ortsbäuerin Veronika Wisneth und überreichte einen Geldbetrag aus dem Verkauf der Kräuterbuschen.Nach dem Gottesdienst ging es in den Pfarrgarten, wo die Krieger- und Soldatenkameradschaft den Jubilar mit einem Böllerschuss für jedes seiner acht Jahrzehnte empfing. Pfarrgemeinderatssprecher Wolfgang Schöpf überbrachte mit einem Geschenkkorb die Glückwünsche der Pfarrei. Mit einem Ständchen überraschten die Männerchöre aus Gebenbach und Ursulapoppenricht zusammen mit dem Landfrauensingkreis das Geburtstagskind.Die Bürgermeister Peter Dotzler (Gebenbach), Bernhard Lindner (Hahnbach) und Hermann Falk (Hirschau) überreichten Präsente, ehe sich der Jubilar ins goldene Buch der Gemeinde Gebenbach eintrug. Die Oberministrantinnen Johanna Giehrl, Teresa Schreglmann und Conny Siegert gratulierten für die Messdiener und schenkten einen selbst gebastelten Kalender.Während die Mitglieder der Familiengemeinschaft und des Pfarrgemeinderats die Gäste mit einem kalten Büfett, das die Landfrauen unter Leitung von Veronika Wisneth und Manuela Bäumler vorbereitet hatten, sowie Kaffee und Kuchen bewirteten, schien die Zahl der Gratulanten kein Ende zu nehmen. So zog sich die Feier auch noch am Lagerfeuer bis in den späteren Abend hinein, wo es bei einem Glas Rotwein oder einen Pils noch viel zu erzählen gab.Pfarrer Joseph bedankte sich für die vielen Glückwünsche und zeigte sich sehr gerührt und beeindruckt von der großen Gratulantenschar.