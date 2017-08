Vermischtes Gebenbach

13.08.2017

Fünf neue Messdiener nahm Pfarrvikar Christian Preitschaft in die Schar seiner Ministranten auf. Johanna Dotzler, Andreas Lindner, Dominik Siegert, Tamia Stauber für die Pfarrkirche St. Martin in Gebenbach und Sara Mrasek für die Nebenkirche St. Wolfgang in Atzmannsricht. Die neuen Minis erhielten in der Aufnahmefeier für ihren Dienst am Altar eine Aufnahmeurkunde und einen Ausweis. Pfarrvikar Preitschaft und die Oberministrantinnen Johanna Giehrl, Theresa Schreglmann und Cornelia Siegert wünschten den neuen Ministranten viel Freude bei ihrer wichtigen Aufgabe. Großen Applaus und ein Geschenk erhielten aber auch die acht Minis, die verabschiedet wurden. Jan Lindner (sieben Jahre), Sara Lindner (sieben Jahre), Fabian Kredler (zwei Jahre), Vera Sabisch (fünf Jahre), Jakob Sabisch (drei Jahre), Konstantin Plankl (drei Jahre), Johannes Gottschalk (zehn Jahre) und Veronika Fröhlich (zehn Jahre) ministrierten stets zuverlässig und waren auch in der Freizeitgestaltung der Ministranten engagiert. Einige von ihnen signalisierten, weiterhin an Feiertagen zu ministrieren und bei Veranstaltungen mitzuhelfen.