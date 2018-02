Vermischtes Gebenbach

02.02.2018

Seine Musiker des Jahres ernennt die Blasmusik Gebenbach. Diese Auszeichnung gebührt den Aktiven, die 2017 am öftesten die Proben besucht haben.

Zusammen mit dem Vorsitzenden Simon Lösch ehrte Dirigent Gerhard Böller als Spitzenreiter Markus Schlotmann, der bei 52 der insgesamt 54 Gesamtübungsstunden anwesend war. Auf Rang zwei folgte Andreas Schneider mit 51 Probenbesuchen vor Jonas Heinz und Anna Schreglmann mit jeweils 49 Teilnahmen.Zum Abschluss eines ereignisreichen Jahres berichteten die Dirigenten bei der Jahreshauptversammlung über die musikalischen Aktivitäten im Verein. Eine kontinuierliche Probenarbeit war Dirigent Gerhard Böller ein wichtiges Anliegen. Der Besuch der Übungsstunden schwanke im Laufe des Jahres stark.Musikalisch sei das vergangene Jahr vergleichsweise ruhig verlaufen. Die Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert habe den Großteil der Übungsarbeit bestimmt. Als gelungen bezeichnete Böller den Probentag mit dem hochkarätigen Dozenten Manuel Epli. Die Veranstaltung solle in diesem Jahr wiederholt werden, bevor man sich Ende Februar zu einem dreitägigen Übungswochenende aufmache. Diese Termine dienten zusätzlich zu den wöchentlichen Register- und Gesamtproben der Vorbereitung auf den internationalen Blasmusikwettbewerb "Flicorno d'oro" in Riva am Sonntag, 25. März.Angelika Schöpf als Dirigentin des Nachwuchsorchesters würdigte die sehr gute Zusammenarbeit und den fleißigen Probenbesuch der Musiker in ihrem Orchester. Großes Lob zollte sie auch für den guten Auftritt beim Kreiskonzert der Nachwuchsorchester in Hirschau. Natürlich könne die musikalische Leistung immer noch gesteigert werden. Deshalb appellierte sie an ihre Musiker, weiterhin fleißig mitzumachen, damit die anstehenden Auftritte gut gemeistert werden könnten. Der gute Zusammenhalt der Gruppe zeige sich auch in den zahlreichen außermusikalischen Aktivitäten, sagte Schöpf.