Vermischtes Gebenbach

12.03.2018

12.03.2018

Bei ihrer Jahreshauptversammlung übergab 2. Vorsitzende Christl Kredler mit ihrem Team von der Frauen-Union einen Scheck über 400 Euro an Pfarrvikar Christian Preitschaft. Die Spende ist der Erlös aus dem Verkaufsstand beim Winterfest am Kredlerhof. Das Geld wird für den Mutter-Kind-Raum im renovierten Pfarrhof verwendet. Markus Rösch, der Planer der Pfarrhofsanierung, berichtete bei einem Infoabend über den aktuellen Stand. Das Sommerkonzert im Irl wird der FU- gemeinsam mit dem CSU-Ortsverband organisieren. Die Frauen äußerten den Wunsch, wieder einen Gebenbacher Handwerksbetrieb zu besichtigen. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Brigitte Trummer lud zur Ortsvorsitzenden-Konferenz ein, die am Freitag, 23. März, in Wernberg stattfindet. Bild: kdl