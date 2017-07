Vermischtes Gebenbach

13.07.2017

13.07.2017

Mit Josef Bäumler feierte ein vielseitig engagierter, verdienter und musikalischer Bürger der Gemeinde Gebenbach 80. Geburtstag. Der Jubilar wurde in Atzmannsricht auf dem Luberbauernhof geboren und ging in Gebenbach zur Schule.

Als angehender Hofnachfolger besuchte er die landwirtschaftliche Berufs- und die Landwirtschaftsschule in Amberg, die Bauernschule in Hersching und absolvierte in einem Betrieb im Landkreis Aichach-Friedberg seine landwirtschaftliche Ausbildung. Später ging er noch in die Meisterschule und schloss mit dem Meisterbrief ab.1962 heiratete er Margarete Hösl aus Burgstall. Das Paar übernahm das heimische landwirtschaftliche Anwesen. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, ebenso gratulierten neun Enkel. Sein ehrenamtliches Wirken begann Bäumler in landwirtschaftlichen Institutionen. So war er Gründungsmitglied und 30 Jahre lang Vorsitzender der Waldbauernvereinigung (WBV) Oberes Vilstal. Er betreute den Gemeindewald mit und hatte weitere Ehrenämter inne. Politisch war er 30 Jahre im Gebenbacher Gemeinderat vertreten, dabei war er 18 Jahre Verhinderungsvertreter der Bürgermeister, elf Jahre CSU-Fraktionsvorsitzender und zehn Jahre Ortsvorsteher von Atzmannsricht.Der Jubilar saß im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank, später bei der Volksbank-Raiffeisenbank Amberg. Größtes Steckenpferd von Bäumler ist jedoch die Musik. So ist er nun 39 Jahre lang Chorleiter des MGV Frohsinn Gebenbach, dessen 1. und 2. Vorsitzender er schon war. Der Jubilar war ferner über zehn Jahre Chorleiter des Landfrauen-Singkreises Gebenbach und ist seit 1956, also über 60 Jahre, aktiver Sänger im Kirchenchor.Einst zog Bäumler als singender Landwirt in den Kommunalwahlkampf, heute singt er immer noch gerne mit seinem Viergesang bayrisch, heitere Lieder, um seine Umgebung musikalisch aufs Korn zu nehmen. Bürgermeister Peter Dotzler würdigte dieses ehrenamtliche und kulturelle Wirken für Gottes Lohn. So habe Josef Bäumler sehr viele ehrenamtliche Auszeichnungen erhalten - bedacht wurde er unter anderem mit der kommunalen Dankurkunde, der Staatsmedaille in Bronze sowie mit dem Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt des Ministerpräsidenten.Seine Chöre brachten ihm jeweils ein Ständchen: MGV Frohsinn, Landfrauen-Singkreis, Kirchenchor und MGV Viergesang. Für die Pfarrei gratulierte Vikar Christian Preitschaft. Weitere Vertreter kamen vom VLF (Ehrenmitglied) sowie von der DJK Gebenbach und der FFW Atzmannsricht. Aber auch viele andere Gäste stießen mit an.