Vermischtes Gebenbach

15.10.2017

15.10.2017

Kainsricht. Die Vorschulkinder des BRK-Waldkindergartens Kainsricht waren zu Besuch auf dem Kartoffelacker der Familie Graf aus Frohnhof. Dabei durften sie nicht nur den Vollernter besichtigen und eine Runde auf dem Bulldog mitfahren, sondern selbst nach Erdäpfeln graben. Um sich wie einst von der Erntearbeit etwas auszuruhen, schürten die Erzieher ein Feuer mit Kartoffelkraut. Die Kinder warfen einige Kartoffeln hinein - ein Spaß wie zu Omas Zeiten.

Nebenbei lernten die Vorschulkinder noch viel über die Feldfrucht. Unter anderem über die Aussaat der Frühkartoffeln. Diese werden erst in einer speziell geheizten und beleuchteten Halle zum Keimen gebracht, bevor man sie besonders schonend in den ersten warmen Frühlingstagen aussät. Um Saatkartoffeln vor Kälte zu schützen, werden sie mit großen Vliesbahnen bedeckt. Der Vollernter gräbt die Kartoffeln aus, danach laufen sie über das Verleseband oben auf der Maschine. Dort werden von Hand Steine, Erde und schlechte Exemplare aussortiert. Für diese Arbeit stehen je nach Acker ein bis vier Helfer auf dem Ernter. Wenn die Früchte das Verleseband passiert haben, sammelt man sie in einem großen Bunker. Ist dieser voll, werden sie in große Kisten gefüllt und zur weiteren Verarbeitung oder Lagerung in eine Halle gebracht.Dort konnten die Kinder die Abpackanlage bestaunen, auf der die Kartoffeln nach Größe sortiert und in 2,5-, 5- oder 25-Kilo- Säcke abgepackt werden. Der Familienbetrieb verkauft diese dann an Kunden, Wirtshäuser oder Supermärkte. Da die meisten Häuser nicht mehr über Lagerkeller verfügen und so die Kartoffeln nicht mehr für den ganzen Winter zu Hause gelagert werden können, lagert Familie Graf sie in einem gekühlten und belüftetem Teil der Halle in Kisten. So werden sie nach Bedarf stets frisch ausgeliefert.