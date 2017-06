Vermischtes Gebenbach

08.06.2017

08.06.2017

Maria Piehler, eine geborene Lobenhofer aus Gebenbach, feierte 90. Geburtstag. Neben ihrer großen Familie und Verwandten mischten sich Pfarrvikar Christian Preitschaft für die Pfarrei und Bürgermeister Peter Dotzler für die Gemeinde unter die Gratulanten. Ein besonderes Schmankerl war der Auftritt des Neidaffer Plattlclubs aus Neudorf bei Luhe, bei dem ihr Enkel Christoph mit plattelt.

Zur Welt kam sie auf dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Raiffeisenstraße. Dort wuchs sie zusammen mit ihrem Bruder Martin auf, der im Krieg gefallen ist. Sie besuchte in Gebenbach die Schule und absolvierte anschließend die Haushaltungsschule in Amberg. 1952 heiratete die Jubilarin Joseph Piehler aus Krickelsdorf. Die Hochzeit feierten die beiden in Rom bei Patergeneral Pfab. Das Paar bewirtschaftete das landwirtschaftliche Anwesen weiter.Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor, heute gehören 14 Enkel und fünf Urenkel zur Familie. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die Jubilarin gerne mit Näharbeiten. Ihr Ehemann Joseph verstarb im vergangenen Jahr.Maria Piehler verbringt ihren Lebensabend auf dem heimischen Anwesen bei ihrem Sohn Johann und seiner Familie. Sie erfreut sich guter Gesundheit und kann sogar ihren Haushalt noch selbst versorgen. Gerne geht sie mit ihrem Rollator in die Kirche.