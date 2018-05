Vermischtes Gebenbach

15.05.2018

15.05.2018

Martin Schüßlbauer aus Gebenbach feierte seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar wurde 1933 in Passau geboren und wuchs mit sieben Geschwistern auf. Im Kindesalter kam er samt Familie nach Gebenbach auf das landwirtschaftliche Anwesen seiner Großeltern in der Irlstraße, was seine Eltern übernahmen. Martin Schüßlbauer ging in Gebenbach zur Schule und absolvierte danach in Atzmannsricht eine Schreinerlehre.

Der zweite Weltkrieg spielte in seinem Leben eine große Rolle. Sein Vater wurde als Stabsfeldwebel in Stalingrad eingesetzt und gilt seit 1942 als vermisst. Seine spätere Frau, Franziska Coenen, wurde zum Kriegsende als Deutsche mit ihrer Familie aus Nimwegen in Holland evakuiert. Sie landete in Kleinschönbrunn. Der Jubilar lernte sie später bei der Atzmannsrichter Kirwa kennen. Beide heirateten 1956. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, ebenso zählen sieben Enkel zur Familie.Der Jubilar bewirtschaftete mit seiner Ehefrau das landwirtschaftliche Anwesen im Nebenerwerb und arbeitete zunächst als Schreinergeselle - damals für 50 Pfennig in der Stunde. Er wechselte zur Firma Rosenthal nach Amberg, wo er lange Jahre als Schreiner und Ziseleur beschäftigt war, das landwirtschaftliche Anwesen wurde verpachtet. Seit 1993 geniest der Jubilar seine Rente und bewohnt noch immer sein Anwesen in der Irlstraße. Sohn Peter steht ihm mit seiner Familie als Nachbar unterstützend zur Seite.Ein harter Schicksalsschlag ereilte ihn vor acht Jahren, als Ehefrau Franziska plötzlich verstarb. Einen Teil seines Lebens widmete Martin Schüßlbauer dem Ehrenamt im öffentlichen Leben. Er war 18 Jahre, von 1966 bis 1984, im Gebenbacher Gemeinderat vertreten, sechs Jahre übte er das Amt des Ortsvorstehers in Gebenbach aus. Seine politische Heimat war die SPD. Sein rotes Parteibuch wurde noch von seinem Idol Herbert Wehner persönlich in Regensburg unterschrieben. Nach 35 Jahren Parteizugehörigkeit trat er wegen des Beschlusses zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr aus der Partei aus.Zusammen mit Alfons Schöpf aus Gebenbach war der Jubilar der Gründungsinitiator und Gründungsvorsitzende der Blasmusik Gebenbach im Jahre 1980. Er blieb 17 Jahre lang deren Vorsitzender und wurde später zum Ehrenvorsitzenden des Blasorchesters ernannt. Der Jubilar erfreut sich entsprechend guter Gesundheit, macht noch gerne Musik, erfreut sich seiner Enkel und liest täglich seine Amberger Zeitung.Glückwünsche überbrachten neben seiner Familie, Verwandten und Nachbarn, Vertreter der Blasmusik, Pfarrvikar Christian Preitschaft für die Pfarrei und Bürgermeister Peter Dotzler für die Gemeinde.