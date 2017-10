Vermischtes Gebenbach

22.10.2017

22.10.2017

Zusammen mit ihrer Klassleiterin Martina Frühwirth hat die 4. Klasse der Schule Gebenbach das Rathaus besucht. Sie wurden von Bürgermeister Peter Dotzler empfangen.

Zuerst zeigte er den Schülern die Räume des Rathauses. Dotzler erklärte den Gästen außerdem die Aufgaben der Gemeinde, sprach über die Liegenschaften und die Funktion der Verwaltung: Für Bürger ist das Einwohnermeldeamt der erste Anlaufpunkt, um zum Beispiel einen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen. Als Hausbewohner ist eine funktionierende und bezahlbare Wasser- und Abwasserversorgung ein wichtiger Punkt.Im Winter soll der Winterdienst die Straßen schnee- und eisfrei halten. Der Bürgermeister erklärte den Schülern auch die Finanzierung dieser öffentlichen Leistungen. So habe der Gemeindehaushalt in Gebenbach ein Volumen von knapp drei Millionen Euro. Dieser werde von den Bürgern vielschichtig über Steuer- und Gebührenabgaben finanziert. Auch das Land Bayern leiste einen Beitrag. So habe die Gemeinde Steuereinnahmen von rund einer Million Euro.Diese müssten aber teilweise wieder an den Landkreis, das Land Bayern und die Verwaltungsgemeinschaft mit rund 500 000 Euro abgeben werden. So ist das Personal für die Gemeinde Gebenbach in der Verwaltungsgemeinschaft Hahnbach beschäftigt und die meisten Mitarbeiter sitzen im Hahnbacher Rathaus. Die Verwaltungsgemeinschaft verwaltet auch die Ausgaben für die Schule. Für den Kindergarten ist wieder die Gemeinde direkt zuständig.Abschließend durften die Schüler Fragen stellen und ihre Wünsche an die Gemeinde äußern. Darunter waren Anfragen nach Fußballtoren auf dem Allwetterplatz mit Fußbällen, Ballpumpe, höheren Zäunen und einer Anzeigentafel. Ebenso waren Schulcomputer, Springseile, eine Hüpfburg, ein Mädchenzimmer und die Reparatur des Kickers auf der Wunschliste. Der Bürgermeister stellte in Aussicht, einige Wünsche zu prüfen und zu erledigen.