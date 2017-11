Vermischtes Gebenbach

16.11.2017

25

0 16.11.201725

Zusammen sangen sie über 150 Jahre lang. Nun ehrte die Pfarrei Gebenbach vier treue Mitglieder des Kirchenchors.

Zum Fischessen trafen sich die Chormitglieder im Gasthaus Obermeier. Leiterin Maria Birner berichtete, dass sich die Sänger im vergangenen Jahr 39 Mal zu Proben getroffen haben. Bei 15 Gottesdiensten übernahm das Ensemble die musikalische Gestaltung. Sechsmal wirkte der Chor aber auch bei Beisetzungen verstorbener Pfarrangehöriger mit. Bei Konzerten an Lichtmess und im Advent trat man auf. Maria Birner bedankte sich bei den Sängern für die rege Teilnahme an den Proben und Auftritten.Ein großes Anliegen sei es ihr, das Ensemble mit neuen Stimmen zu verstärken, damit er eine gute Altersstruktur behält und nicht überaltert. "Das aber ist nicht so einfach", stellte Birner fest. Sangesfreudige Menschen seien zu den Proben donnerstags um 19.30 Uhr im Pfarrsaal willkommen. Besonderer Dank galt den Organistinnen Renate Werner, Michaela Stauber, Sonja Binder sowie Angelika Schöpf für die Unterstützung an der Orgel und bei der musikalischen Begleitung des Chors.Pfarrvikar Christian Preitschaft bedankte sich für die würdevolle und feierliche Gestaltung der Gottesdienste. "Es ist immer ein sehr positives Erlebnis und eine Bereicherung, wenn der Chor bei Gottesdiensten mitwirkt", würdigte er.Preitschaft übernahm die Ehrung langjähriger Chormitglieder: für 10 Jahre Roswitha Kallweit, für 25 Jahre Chorleiterin Maria Birner, für 60 Jahre Marianne Siegert und Josef Bäumler. Sie erhielten Urkunden und kleine Präsente. Im Namen der Chormitglieder überreichte Pfarrgemeinderatssprecher und Tenorstimme Wolfgang Schöpf einen Blumenstraus an Maria Birner als Anerkennung für die nicht immer leichte Arbeit der Leiterin bei Proben und Auftritten.