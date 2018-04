Vermischtes Gebenbach

19.04.2018

16

0 19.04.201816

Worte des Dankes und der Anerkennung gibt es ebenso zu hören wie solche des Bedauerns. In einem Gottesdienst verabschiedet die Pfarrei Gebenbach ausscheidende Pfarrgemeinderäte.

Meist gehörten die scheidenden Räte lange Jahre dem Gremium an. Pfarrer Christian Schulz verband an sie mit seinem Dank und seiner Anerkennung für die geleistete Arbeit sein Bedauern, dass sich niemand aus dem bisherigen Gremium zu einer erneuten Kandidatur bereiterklärte. So konnten lediglich zwei neue Kandidaten und somit Mitglieder aus Gebenbach für den neu eingerichteten Gesamtpfarrgemeinderat für Hahnbach, Gebenbach und Ursulapoppenricht gefunden werden. Er schloss in seinen Dank auch den seines Vorgängers Joseph Madathiparampil mit ein.Kirchenpflegerin Susanne Lindner oblag es, detaillierter auf die Arbeit der Ausgeschiedenen einzugehen. Sie stellte fest, dass es die elf Ex-Pfarrgemeinderäte auf insgesamt 196 Dienstjahre gebracht hätten. Somit habe jedes Mitglied im Durchschnitt fast 18 Jahre mitgearbeitet. Lindner würdigte in ihrer Laudatio die Leistungen und das Engagement der ausgeschiedenen Mitglieder, die zu einer lebendigen Pfarrgemeinde beigetragen hätten.Es seien unsäglich viele Stunden gewesen, in denen sich die Räte engagiert hätten. Sie hätten gezeigt, wie vielseitig einsetzbar sie in der Pfarrei seien. Egal, ob im liturgischen Bereich oder bei Festivitäten. Unvergesslich seien die gefeierten Priesterjubiläen, die Geburtstage von Pfarrer Joseph und vor allem die Primiz von Martin Schöpf im Jahr 2009. Diese Festivitäten habe der Pfarrgemeinderat maßgeblich mitorganisiert, mitgestaltet und mitgeprägt.Nicht zu vergessen sei ferner die alljährliche Festwoche am Mausberg, die sich in den vergangenen 27 Jahren zu einer der beliebtesten Bergfestwochen über die Pfarrei hinaus in der ganzen Region entwickelt habe. Auch dies sei ein großer Verdienst des Pfarrgemeinderates und eines schlagkräftigen Teams. Unter der bewährten Leitung eines Top-Managers Wolfgang Schöpf und des Technischen Direktors Josef Rumpler werde mit dem engeren Organisationsteam und den vielen ehrenamtlichen Helfern Großartiges geleistet. Lindner hoffte, dass das Team auch weiterhin sein Engagement und seine Erfahrung am Mausberg einbringen werde, damit die Festwoche in der gewohnten Form fortbestehen könne.Mit einem Vergelt's Gott, einer Dankurkunde, einem Wein- oder Blumengeschenk sowie einem Gutschein für die Regensburger Sonntagsbibel bedankten sich Pfarrer Christian Schulz, Pfarrvikar Christian Preitschaft sowie Kirchenpflegerin Susanne Lindner nochmals bei den Ex-Räten. Den beiden Neuen, Angela Giehrl und Jürgen Schneider, wünschten sie viel Freude, Mut und Tatendrang bei ihrer neuen Aufgabe."Wir sollten alle nicht erstarren, sondern dafür sorgen, dass die Lebendigkeit in unserer Pfarrgemeinde wächst, pulsiert und für alle zu spüren ist", fügte die Kirchenpflegerin an. Mit dem anschließenden gemeinsamen Dankeschön-Mittagessen wurde der Tag abgerundet.Die geleisteten Dienstjahre und Ämter der Ausgeschiedenen im Einzelnen: August Stauber aus Burgstall, Dienstältester mit 32 Jahren Mitgliedschaft, Wolfgang Schöpf 28 Jahre., davon 24 als Vorsitzender und Sprecher. Martin Kick und Josef Rumpler gehörten 24 Jahre zum Gremium, wobei Rumpler die gesamte Zeit als stellvertretender Vorsitzender und Sprecher fungierte. Renate Scherer-Mende war ebenso wie Gabriele Neuberger 16 Jahre Pfarrgemeinderätin. Neuberger hatte als berufenes Mitglied die Interessen des Kindergartens als dessen Leiterin vertreten.Hildegard Fischer wirkte während ihrer zwölf Jahre Pfarrgemeinderatsarbeit als zuverlässige Schriftführerin. Rudolf Gottschalk (Kainsricht), Irmgard Streber (geborene Schöpf), sowie Josef Stauber gehörten ebenfalls zwölf Jahre als engagierte Mitglieder dem Gremium an. Jürgen Lindner kam vor acht Jahren hinzu und integrierte sich nahtlos, zumal er schon zuvor besonders beim Mausbergfest mitgeholfen hatte.