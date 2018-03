Vermischtes Gebenbach

19.03.2018

Kainsricht. Mit Schwimmunterricht im Hahnbacher Hallenbad bereiten sich die Räuberkinder des BRK-Waldkindergartens Kainsricht derzeit auf die Badesaison vor. Den Frechdachsen, die im Herbst in die Schule kommen, soll dabei die Freude am Schwimmen vermittelt werden, sagt Sabine Lindner, die Leiterin des Kindergartens. "Sie gewöhnen sich in zehn Stunden ans Wasser, trauen sich tauchen und sogar schon einen Ring aus schultertiefem Wasser herausholen." Im Anschluss an die Schwimmstunden ist ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder geplant. Wer Interesse am Waldkindergarten hat, kann ihn von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr im Wald besuchen. Infos unter 0162/2 62 34 95. Bild: exb