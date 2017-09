Vermischtes Gebenbach

29.09.2017

8

0 29.09.2017

Zur Information über den aktuellen Planungsstand der Pfarrhofsanierung hatte die Pfarrgemeinde Gebenbach eingeladen. Pfarrer Christian Schulz, Pfarrvikar Christian Preitschaft und Kirchenpflegerin Susanne Lindner konnten dazu etwa 30 Interessierte im Gasthaus Obermeier begrüßen. Darunter auch den Planer und Architekten des Projekts, Markus Rösch.

Gleich zu Beginn überreichten die stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union, Christl Kredler, sowie Schatzmeisterin Amalie Bäumler einen Scheck über 200 Euro für die Pfarrhofsanierung an Pfarrer Christian Schulz, der diesen erfreut entgegennahm und mit einem Augenzwinkern anmerkte, dass er dies gerne auch von anderen politischen Organisationen oder Parteien tun würde. Die Spende stammt laut Kredler aus den Einnahmen eines Konzerts, das die Frauen-Union im Sommer veranstaltet hatte.Einen weitere Betrag in Höhe von 800 Euro überreichten Elke und Manfred Kraus an den Pfarrer und die Kirchenpflegerin. Das Ehepaar Kraus veranstaltet jedes Jahr einen Flohmarkt für einen guten Zweck und generierte daraus heuer einen Erlös von knapp 800 Euro für die Pfarrhofsanierung, den es großzügig auf diese Summe aufrundeten. Christl Kredler kündigte an, dass die FU bereits weitere Aktionen für den Pfarrhof, wie das Winterfest in diesem, sowie einen Bücherflohmarkt 2018 geplant habe.Planer Markus Rösch teilte mit, dass derzeit die Entwurfsplanung mit den jeweiligen fachlich Beteiligten abgestimmt werde. Der aktuelle, von der Diözese bereits genehmigte Entwurf sehe eine Aufteilung der Nutzung in etwa 60 Prozent durch die Pfarrgemeinde sowie 40 Prozent durch die politische Gemeinde Gebenbach vor. Üblicherweise räume man der Kommune in solchen Fällen ein 30-jähriges Nutzungsrecht ein. Das Konzept sehe für die Pfarrei, entsprechend den Vorgaben der Diözese, einen Büro- und Konferenzraum im Erdgeschoss sowie eine Pfarrvikarwohnung mit räumlich getrenntem Gästezimmer und ein weiteres Appartement für eine Haushälterin im Obergeschoss vor.Für die Gemeinde stünden ein Jugend-, ein Kultur- sowie ein Archivraum im Erdgeschoss mit gemeinsam genutzten sanitären Anlagen zur Verfügung. Das Konzept sehe ferner eine Wandheizung mit einer dazugehörigen Anlage im Keller vor, führte der Planer aus. Denkbar wäre aber auch eine Lösung mit einer zentralen Heizanlage im Pfarrgarten, mit der man sowohl Pfarrhaus, Rathaus und Kirche über Fernwärmeleitungen beheizen könnte. Berechnungen hierfür würden momentan angestellt.Zu klären sei laut Rösch auch die Frage, ob die Außenfassade des etwa 400 Jahre alten und somit ältesten Gebäudes in Gebenbach nach dem ursprünglichen gotischen Baustil oder im später umgestalteten Barock erstellt werde. Beide Varianten kämen infrage.Vorgesehen sei, eng mit den Denkmalschutzbehörden zusammenzuarbeiten, da eine denkmalgeschützte Sanierung Voraussetzung für eine möglichst effektive öffentliche Förderung sei. Rösch bezifferte die derzeitig geplanten Gesamtkosten für die Maßnahme mit etwa 1,4 Millionen Euro. Er hoffe, dass 2018 die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen und im Optimalfall mit den eigentlichen Bauarbeiten 2019 begonnen werden könne.