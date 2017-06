Vermischtes Gebenbach

Zur Innenentwicklung in den Dörfern der Gemeinde Gebenbach fand im Gasthaus Obermeier eine Informationsversammlung statt. Vor Gemeinderäten und Bürgern gab Anne Krämer von der Firma Nonconform aus Wien das Ergebnis für die städtebauliche Grobanalyse in Gebenbach bekannt.

Auf Basis ihrer Ortsbegehung in Gebenbach und der Befragung von Einwohnern hatte sie dieses Konzept entwickelt. Demnach bietet Gebenbach eine sehr gute Lage und eine gute Struktur, habe noch gute Versorgungsmöglichkeiten und einen charmanten Ortskern.Krämer hatte die vorhandenen Baulücken, die leerstehenden Gebäude und Häuser und deren mögliche Verwendung untersucht. Vor allem die Änderung der Nutzung kann ihrer Meinung nach bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze sehr schnell zu Problemen führen. Für eine gesunde Entwicklung seien verbindliche Rahmenbedingungen notwendig, die beispielsweise mit einem Innerorts-Bebauungsplan festgelegt werden könnten.Weitere Bedingungen für die Attraktivität der Innenentwicklung sind laut Krämer Fördermöglichkeiten und steuerliche Anreize zum Beispiel in Form eines innerörtlichen Sanierungsgebietes. Als mögliches Beispiel- oder Impulsprojekt ist für sie die Sanierung des Gebenbacher Pfarrhofes vorstellbar. "Der Ortskern könnte attraktiver werden, wenn es gelingt, von der dominierenden Hauptstraße durch verschiedene Maßnahmen etwas abzulenken", sagte die Referentin.In der anschließenden Diskussion wurden Themen angesprochen wie das Nutzungskonzept für einen sanierten Pfarrhof, die Bedingungen für einen Innerorts-Bebauungsplan oder der Wunsch nach kulturell genutzten Gebäuden. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wurde eine Exkursion zu Orten vorgeschlagen, wo bereits Innerorts-Bebauungspläne erfolgreich entwickelt wurden. Ebenso soll ein Termin mit den Verantwortlichen der Städtebauförderung stattfinden. Weiteres Ziel ist es, einen Innerorts-Bebauungsplan in der Gemeinde anzugehen.