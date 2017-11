Vermischtes Gebenbach

27.11.2017

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Staatsstraße 2225 wurde ein 37-jähriger Fahrer tödlich verletzt. Er war von Pyrbaum in Richtung Allersberg im Kreis Neumarkt unterwegs.

Nach ersten Angaben der Polizei fuhr der 37-Jährige aus Mittelfranken mit seinem Mercedes Benz von Birkenlach kommend auf der Staatsstraße 2225 in Richtung Straßmühle, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links ab, überschlug sich und kam am Waldrand zum Stehen. Die sofort hinzugerufenen Rettungskräfte und die Feuerwehr konnten den Mann nur noch leblos aus dem Wrack bergen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit in einer begrenzten Zone die Unfallursache gewesen sein. Der Sachschaden liegt laut den Beamten bei 20.000 Euro.