Gebenbach

14.11.2017

14.11.2017

Sie ist klein, hat es aber durchaus in sich, die Atzmannsrichter Watschn-Kirwa. Spät im Jahr angesetzt, wird hier Traditionspflege beim Baumaustanzen, durch zünftige Musik und beste Verköstigung betrieben.

Atzmannsricht. "In Ozmasriad is Watschn-Kirwa, mei Liaba" - mit diesen Worten luden die ausrichtenden Vereine Dorfgemeinschaft, Feuerwehr und KLJB ein. Erneut stieß das Fest auf große Resonanz. "Es war eine geile Kirwa, trotz der stürmischen Wetterkapriolen", lautete die Bilanz des Vorsitzenden Werner Kohl von der Dorfgemeinschaft. Wegen des großen Ansturms ging trotz Nachbestellung von Speis und Trank die Verpflegung in den späten Abendstunden aus. Bei Sturm und Regenschauern waren die Besucher bestens in der warmen Kirwahalle von Werner Kohl aufgehoben.Die Kirwaburschen hievten zum Auftakt den Baumriesen allein mit Muskelkraft und Goißen vor dem Gemeindehaus auf dem Dorfplatz in die Senkrechte. Abends zogen die elf Kirwapaare mit musikalischer Begleitung durch Grögötz Weißbir in die Kirwahalle ein. Die Band heizte den Gästen bis spät in die Nacht so richtig ein.Nur wenig Schlaf erwischten die Gastgeber, denn sie kamen bereits in den Morgenstunden in der Nebenkirche St. Wolfgang zu einem Gottesdienst zusammen. Am frühen Nachmittag zogen die Burschen durch das Dorf, um ihre feschen Moidln zum Baumaustanzen einzuholen. D'Hoglbouchan spielten dazu zünftige Figurentänze. Stefan Gericke hatte die Tänze mit den Paaren einstudiert. "Die Ozmasriada Kirwamoidln hom's draf", hieß es anerkennend, denn die absolvierten ihre Tänze trotz des frischen Winds kurzärmlig und teils waghalsig in Schuhen mit Pfennigabsätzen. Zum krönenden Abschluss wurde per Blumenstrauß das neue Oberkirwapaar bestimmt: Ramona Bäumler und Johannes Gottschalk. Im Anschluss ging es zurück in die warme Kirwahalle, wo Kaffee und Kuchen warteten.Am Kirwamontag wurde bereits zum Mittag der Grill angeheizt, um die Gäste zu verköstigen. Nachmittags kredenzten die Gastgeber Kuchen zum Haferl Kaffee. Zum Kirwaausklang spielte die Band "Wos woaß i" zünftig auf. Höhepunkt des Abends war die Verlosung des Kirwabaums und zahlreicher Sachpreise.