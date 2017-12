Vermischtes Gebenbach

15.12.2017

589

0 15.12.2017589

Ein umgestürzter Lkw führte am Freitagabend zur Vollsperrung der B 14 zwischen Gebenbach und Hirschau.

Ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Tschechien war dort kurz nach 19 Uhr mit seiner Zugmaschine samt Anhänger in Richtung Hirschau unterwegs, als ihm bei der Abzweigung nach Krondorf nach eigener Aussage ein Tier vors Auto lief. Er verriss das Lenkrad, kam nach rechts aufs Bankett, steuerte gegen, konnte das Gespann aber nicht mehr unter Kontrolle bringen. Es stürzte auf die rechte Seite und blieb quer über der Fahrbahn liegen. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen der Polizei vor Ort ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.Die Feuerwehren aus Hirschau und Gebenbach waren mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie regelten den Umleitungsverkehr und kümmerten sich um die Ladung. Die bestand zu einem großen Teil aus Ölfässern, die erst geborgen werden mussten, bevor man sich mit schwerem Bergegerät ans Aufrichten des Unfallfahrzeugs machen konnte.Kreisbrandrat Fredi Weiß ging von einem Einsatz aus, der die halbe Nacht dauern könnte. "Aber zum Glück wird es wohl kein Fall fürs Wasserwirtschaftsamt", war er erleichtert, dass so gut wie kein Öl ausgelaufen sei.