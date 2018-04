Vermischtes Gebenbach

Zur Pfarrversammlung hatte die Pfarrei Gebenbach in den Pfarrsaal eingeladen, Trotz einiger aktueller Themen hielt sich die Beteiligung allerdings im überschaubaren Rahmen.

Pfarrer Schulz rückt nicht ab Mit kritischen Fragen sah sich Pfarrer Christian Schulz bei der offenen Diskussion konfrontiert. Die von ihm mit Pfarrvikar Christian Preitschaft getroffene Entscheidung, samstags in der Pfarreiengemeinschaft keine Beisetzungen mehr abzuhalten, stieß auf starken Widerspruch. Schulz hörte aufmerksam zu und betonte danach, dass er die vorgebrachten Argumente aus Sicht der Einzelnen nachvollziehen und verstehen könne. Jedoch sei in letzter Zeit, auch wegen vermehrter Urnenbestattungen der Wunsch, Beisetzungen am Samstag vorzunehmen stark gestiegen. Dies führe zum einen immer mehr zu einer Hintansetzung der Sonntagseucharistie in gesamtpfarrlicher Perspektive. Zum anderen schränke ihn und die Priester der Pfarreiengemeinschaft dies in ihrer pastoralen Vorbereitungszeit auf den Sonntagsgottesdienst, auch angesichts weiterer Samstagstermine wie Hochzeiten und Taufen, erheblich ein. Im Übrigen sei die Zahl der täglichen Messzelebrationen eines Priesters rechtlich begrenzt und der Vorabendgottesdienst am Samstag als Sonntagseucharistie könne wegen eines Requiems nicht einfach entfallen. Deshalb sehe er die Priorität seiner Argumente als gewichtiger an, als die der Versammlung. Er halte deshalb die generelle Regelung gegen Beisetzungen am Samstag für die bessere Lösung und wolle bei der getroffenen Entscheidung bleiben.



Kritik übte Friedhofsverwalter Gerhard Wisneth am Verhalten mancher Grabbesucher im Friedhof. So würden Gestecke nicht zerlegt und in den Grüncontainer geworfen, oder Müll neben der Tonne abgelegt. Wisneth verwies darauf, dass etwa Kunststoffpaletten für Blumen nicht als Restmüll, sondern auf dem Wertstoffhof zu entsorgen seien. Er appellierte eindringlich an die Vernunft, im Friedhof im Interesse aller Beteiligten Ordnung zu halten. (swo)

Pfarrvikar Christian Preitschaft berichtete, dass der Kirchenbesuch in der Pfarrei zwischen 23 Prozent im Frühjahr und 15 Prozent im vergangenen Herbst gelegen habe. Erfreut zeigte er sich über die 18 Kinder, die 2017 hier getauft wurden. Ebenso empfingen 16 Kinder das Sakrament der Erstkommunion und zehn aus der Pfarrei wurden in Sulzbach St. Marien gefirmt. Auch die zehn geschlossenen Ehen könnten sich sehen lassen. Lediglich vier Pfarrangehörige seien 2017 verstorben.Kirchenpflegerin Susanne Lindner erläuterte die Einnahmen aus der Mausbergfestwoche, sowie die Kollektenergebnisse in der Pfarrkirche, die jedoch zum großen Teil zweckgebunden an die Diözese abgeführt werden müssten. Ferner seien im Vorjahr notwendige Wartungsarbeiten an den Glocken sowie deren Klöppeln und Lederriemen erledigt worden. Heuer soll die genehmigte Generalüberholung der Orgel beginnen. Außerdem stehe, so Lindner, nach wie vor die Sanierung des Pfarrhofs im Fokus. Der ehemalige Pfarrgemeinderatssprecher Wolfgang Schöpf rief dazu auf, bei aller Euphorie für die Pfarrhofsanierung deren Kosten im Auge zu behalten, die angesichts der Entwicklung der derzeitigen Baupreise nicht unerheblich steigen könnten. Er sehe in den nächsten Jahren auch dringenden Handlungsbedarf bei der Erhaltung der Pfarrkirche und des Pfarrsaals. Dafür sollte finanzieller Spielraum erhalten werden.Für den Kirchenwald zeigte der dafür verantwortliche Andreas Silbermann visuell die durchgeführten Maßnahmen auf. So wurden routinemäßig Bestände von Fichte, Kiefer und Lärche geerntet und die Flächen zugleich nachhaltig aufgeforstet. Die Schäden durch Wind, Unwetter und Borkenkäferbefall hielten sich in überschaubaren Grenzen.In der Nebenkirche in Atzmannsricht habe es 2017 keine Besonderheiten gewesen, berichtete Wolfgang Bäumler. Es seien lediglich die Zwischenböden im Turm erneuert worden. Das Holz dafür hätten Gemeinde und Ortschaft gespendet. Notwendige Ausbesserungen am Putz der Kirche habe er selbst vorgenommen, da er trotz intensiver Suche keine Firma für die Arbeiten gefunden habe. Dies sei ohnehin für die Pfarrei die günstigere Variante.Der Kindergarten sei, laut dessen Verwalter Max Friedl, eine vorbildliche und lohnende Einrichtung, die von Leiterin Gabi Neuberger sehr zuverlässig und engagiert geführt werde. Heuer könne man am Sonntag, 17. Juni, das 25-jährige Bestehen mit einem Festgottesdienst und einem Tag der offenen Tür feiern.