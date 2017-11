Vermischtes Gebenbach

20.11.2017

Feierlich beging die Gemeinde Gebenbach den Volkstrauertag. Anlässlich des jährlichen Gedenktags für die Opfer der beiden Weltkriege zelebrierte Pfarrvikar Christian Preitschaft einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Die Blasmusik Gebenbach gestaltete den Gottesdienst musikalisch.

In Begleitung der Fahnenabordnungen der Vereine ging es zum Friedhof, wo am Kriegerdenkmal die Gedenkfeier stattfand. Die Ehrenwache stellten Mitglieder der Reservistenkameradschaft Hahnbach. Unter den Klängen des Lieds vom guten Kameraden legten Bürgermeister Peter Dotzler für die Gemeinde und die Krieger- und Soldatenkameradschaft Kränze nieder.Der Bürgermeister berichtete vom Festakt zur Eröffnung eines deutsch-französischen Museums im Elsass, anlässlich des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Als erster technischer Krieg habe dieser viele Todesopfer und Verwundete gefordert. "Trotz dieser unermesslichen Opfer brach schon 21 Jahre später der Zweite Weltkrieg aus", erinnerte Dotzler. Vor genau 75 Jahren habe die Entscheidungsschlacht um Stalingrad getobt. Auch hier habe es viele Opfer gegeben: Von der 6. Armee mit 300 000 Soldaten seien nach vielen Jahren der Gefangenschaft nur noch 6000 heimgekehrt.Vor diesem Hintergrund gründete sich nach Dotzlers Worten vor 70 Jahren der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Die Vereinigung habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Soldaten die letzte Ehre zu erweisen. Noch immer sei der Verein aktiv, würden sterbliche Überreste von Soldaten umgebettet. Deshalb sei der Verein auch noch auf öffentliche Unterstützung angewiesen.Seit 50 Jahren gebe es die Landkreispartnerschaft mit dem Canton Maintenon in Frankreich, blickte der Bürgermeister zurück. Bei der Gedenkveranstaltung im Elsass habe Landrat Richard Reisinger an Staatspräsident Emmanuel Macron eine Chronik dieser Partnerschaft überreicht. Es sei wichtig, am Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Katastrophen zu gedenken. Das diene als Mahnung, weltweit für Menschenrechte, Demokratie und Frieden zwischen den Völkern zu kämpfen. Die Veranstaltung wurde von der Blasmusik Gebenbach umrahmt.